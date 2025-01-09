الحرائق في لوس أنجلوس: السماء تتحول إلى اللون الأسود، والنيران تشتعل في آلاف الأفدنة

الحرائق في كاليفورنيا لا تتوقف: الحرائق الضخمة التي تجتاح كاليفورنيا، والمصحوبة برياح تزيد سرعتها عن 100 كيلومتر في الساعة، التهمت بالفعل 16 ألف دونم حول مدينة لوس أنجلوس، وقُتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص في اليومين الماضيين.

ويكافح الآلاف من رجال الإطفاء الذين يعملون على مدار الساعة لمواكبة انتشار الحريق في ظل قسوة الطقس ونفاد إمدادات المياه.

Patrick T. Fallon / AFP

وتطلب الأمر إخلاء ما لا يقل عن 130 ألف شخص في جميع أنحاء المدينة، في حين بقي ما يقرب من 1.5 مليون من السكان بدون كهرباء. وصبغ الدخان المتصاعد من النيران السماء باللون البرتقالي الداكن. وتراجعت جودة الهواء بشكل ملحوظ.

تم تدمير أكثر من ألف مبنى، بما في ذلك منازل المدنيين والشركات. ومن بين المناطق الأكثر تضررا: جزء كبير من حي باسيفيك باليساديس، وهو حي راقي في غرب لوس أنجلوس حيث يعيش العديد من المشاهير.

بالإضافة إلى ذلك، تم بالفعل تأجيل الإعلان عن ترشيحات جوائز الأوسكار الأسبوع المقبل لمدة يومين بسبب الحريق. كما تم تأجيل حفل توزيع جوائز اختيار النقاد في نهاية هذا الأسبوع لمدة أسبوعين. توقف الإنتاج في برامج تلفزيونية مثل "Jimmy Kimmel Live" و"Gray's Anatomy" أمس، كما تم إلغاء العروض الأولى لبعض الأفلام.