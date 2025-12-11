بعد عام في الاختباء: ماتشادو تظهر لأول مرة علنًا في أوسلو

بعد عام لم تظهر فيه على الإطلاق في العلن، خرجت الحائزة على جائزة نوبل وزعيمة المعارضة في فنزويلا، ماريا كورينا ماتشادو، من مخبئها وظهرت الليلة (بين الأربعاء والخميس) في أوسلو، حيث لوحت لمؤيديها من شرفة الفندق الذي تقيم فيه.

https://x.com/i/web/status/1998951349203894499

خلال الحدث المؤثر، شكرت ماتشادو المؤيدين المصفقين الذين تجمعوا خارج الفندق، أرسلت لهم القبل وغنت معهم. ماتشادو، التي تعيش في الخفاء في فنزويلا، شوهدت مؤخرًا علنًا في التاسع من يناير، وذلك بعد احتجاجها على تنصيب نيكولاس مادورو لولاية ثالثة. وكما هو معروف، غابت ماتشادو أمس عن حفل تسليم جائزة نوبل للسلام في أوسلو، وتسلّمت ابنتها الجائزة نيابة عنها.

وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، من أجل الهروب من فنزويلا، اضطرت ماتشادو إلى التنكر وعبور عدد كبير من الحواجز العسكرية دون أن يتم تحديد هويتها، وبعد ذلك صعدت إلى قارب صيد من قرية صيد على الساحل. قبل صعودهم إلى القارب، نسق مرافقي ماتشادو مع البحرية حتى لا يتعرضوا لهجمات جوية. قال شخص مقرب من الحدث: "نسقنا أن تغادر بالقرب من منطقة معينة حتى لا يتم تفجير القارب". في الوقت نفسه تقريبًا، حلّق طائرتان من طراز F-18 تابعتان للبحرية الأمريكية في خليج فنزويلا، حيث أمضوا حوالي 40 دقيقة في الطيران في دوائر ضيقة بالقرب من المسار الذي يؤدي من الساحل باتجاه دولة كوراساو الكاريبية. كما أفيد أنه كان هناك تنسيق بينها وبين إدارة ترامب لضمان عدم تعرض القارب للهجوم. من كوراساو، سافرت ماتشادو بطائرة خاصة إلى النرويج، حيث تقيم الآن في فندق في أوسلو.

https://x.com/i/web/status/1998928741381321025

أمس، خلال حفل تسليم الجائزة في أوسلو الذي لم تحضره الفائزة ماتشادو، دعا الجمهور وسط تصفيق حار رئيس فنزويلا مادورو إلى قبول نتائج الانتخابات - والاستقالة. كما ذُكر، التي جاءت لتسلم جائزة نوبل للسلام نيابة عن زعيمة المعارضة هي ابنتها، آنا كورينا سوسا، والتي قالت على المنصة إنها "تنتظر أن تعانقها وتقبّلها بعد عامين، إنها تريد أن تعيش في فنزويلا حرة - ولن تتخلى أبداً عن هدفها".