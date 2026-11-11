انتقل وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، مؤخرًا للإقامة في قاعدة عسكرية، في أعقاب تهديدات إيرانية لحياته، وفقًا لما أوردته صحيفة نيويورك تايمز. وتوصل مسؤولون أمنيون في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة إلى أن مستوى التهديد الإيراني للمسؤولين الأمريكيين السابقين والحاليين بلغ درجة أكثر خطورة.

منذ أغسطس، يقود بيسنت الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران، والهادفة إلى عزلها ومنعها من استئناف برنامجها النووي عبر العقوبات والقيود المفروضة على طرق التجارة. وقد جعل هذا الدور منه أحد المسؤولين في الإدارة الذين تسعى إيران أكثر من غيرهم إلى استهدافهم، بحسب ما أفاد مسؤولون لصحيفة نيويورك تايمز.

لم تتضح مدى خطورة التهديدات الموجهة إلى بيسنت، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن قدرة إيران على تنفيذ هجمات على الأراضي الأمريكية محدودة، مع وجود تهديدات استهدفت شخصيات معينة في الإدارة، منها مؤامرة استعان فيها بمقاتل مأجور كان من المفترض أن يغتال الرئيس دونالد ترامب.

بيسنت هو أحدث من انضم إلى قائمة كبار المسؤولين في إدارة ترامب الذين غادروا منازلهم في منطقة واشنطن وانتقلوا إلى قاعدة عسكرية. وقد سبقه ستيفن ميلر، رئيس موظفي البيت الأبيض حاليًا، وبام بوندي، التي كانت وزيرة العدل في إدارة ترامب.

قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية ردًا على ذلك إن "بيسنت لن يردعه تهديد النظام الإيراني"، وإنه ملتزم بخطة للإضرار بالاقتصاد الإيراني.