صعّد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما انتقاداته للرئيس دونالد ترامب، مستغلًا تجمعات انتخابية في ولايتي أوهايو وميشيغان لحشد الدعم للمرشحين الديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، فيما رد ترامب بهجوم حاد على سلفه واتهمه بالفشل في التعامل مع إيران.

وخلال الفعاليات الانتخابية، انتقد أوباما الحرب الأمريكية على إيران، معتبرًا أنها حرب غير ضرورية منحت طهران أوراق ضغط إضافية، وأسهمت في زيادة الأعباء الاقتصادية على الأمريكيين، في وقت تواجه فيه الإدارة انتقادات بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة.

وقارن أوباما بين نهجه الدبلوماسي تجاه إيران والقرار الذي اتخذه ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي عام 2018، متسائلًا عن نتائج الحرب بعد أشهر من اندلاعها، ومشيرًا إلى تداعياتها على القوات الأمريكية والقواعد العسكرية والحلفاء في المنطقة، فضلًا عن الخسائر البشرية واستنزاف مخزونات الصواريخ.

ولم تقتصر انتقادات الرئيس الأسبق على السياسة الخارجية، بل تطرق أيضًا إلى الأوضاع الاقتصادية والإنفاق داخل البيت الأبيض، في محاولة لربط قرارات الإدارة بتكاليف المعيشة التي تشغل الناخبين الأمريكيين.

ترامب يرد ويتهم أوباما بالفشل

من جانبه، رد ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، مهاجمًا أوباما ومتهمًا إياه بعدم الكفاءة في التعامل مع الملف الإيراني، كما انتقد الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما، مدعيًا أنه فتح الطريق أمام إيران لامتلاك سلاح نووي، وأنه أتاح تحويل مليارات الدولارات إليها.

وفي ميشيغان، هاجم ترامب المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عبد الرحمن السيد، وأطلق اتهامات بشأن مواقفه السياسية، من دون أن يقدم في منشوره أدلة تدعمها، كما أعلن تأييده للمرشح الجمهوري مايك روجرز في السباق إلى مجلس الشيوخ.

وكان أوباما قد شارك في فعاليات لدعم مرشحين ديمقراطيين، بينهم شيرود براون في أوهايو، الذي ينافس جون هستد، والمرشحة لمنصب حاكم الولاية إيمي أكتون، التي تواجه فيفيك راماسوامي، إلى جانب عبد السيد في ميشيغان.

انتخابات التجديد النصفي اختبار لترامب

وتُجرى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، وتشمل المقاعد الـ435 في مجلس النواب و35 مقعدًا في مجلس الشيوخ. ويسعى الديمقراطيون إلى استعادة السيطرة على أحد المجلسين أو كليهما، في حين يحاول الجمهوريون الحفاظ على أغلبيتهم في الكونغرس.

ودعا أوباما الناخبين إلى المشاركة والتصويت لمحاسبة الإدارة، مستخدمًا شعارًا يدعو إلى "قلب المعادلة"، في إشارة إلى ضرورة تغيير موازين القوى السياسية في واشنطن.

ويأمل الديمقراطيون أن تساعد شعبية أوباما في حشد الناخبين لصالح مرشحي الحزب، بينما تشكل الانتخابات اختبارًا سياسيًا مهمًا لترامب في ظل الجدل حول الحرب على إيران والضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر الأمريكية.