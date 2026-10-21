قرار مفاجئ : ايباك تعلن رسميا وقف دعمها للمرشحين للانتخابات الأمريكية

قرار درامتيكي في AIPAC: اللوبي المؤيد لإسرائيل "إيباك" قرر التوقف عن دعم المرشحين للانتخابات في الولايات المتحدة بشكل رسمي وتجميد التبرعات المباشرة من خلال لجنة العمل السياسي التابعة له (PAC). تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الانتقادات لدعمها السياسيين من كلا الحزبين، بحسب ما قاله مصدران مطلعان على التفاصيل لقناة i24NEWS اليوم (الأربعاء).

إيباك هي لوبي مؤيد لإسرائيل في مجلسي الكونغرس الأمريكي. يتكون اللوبي بشكل رئيسي من يهود أمريكيين، ويعمل بشكل مكثف في مجال الضغط لصالح مصالح دولة إسرائيل.

في شهر يونيو الماضي، هاجم رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، منظمة إيباك ووصفهم بـ"الوحوش". وفي خطاب حاد استمر ثلاثين دقيقة ألقاه في تجمع لدعم المرشحين التقدميين في بروكلين قبيل الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، اتهم ممداني المنظمة بضخ "ملايين الدولارات السوداء" من أجل دفع الجمهور ليقف بعضه ضد بعض، وادعى أن اللوبي يخشى من الديمقراطية و"نهاية الإبادة الجماعية وحروب نتنياهو".

السيناتور المستقل بيرني ساندرز، الذي قاد التجمع المركزي في مسرح "كينغز"، صعد إلى المنصة وعزز الانتقادات الحادة ضد اللوبي حين صرح أن "الجمهور الأمريكي يفهم أن جزءًا كبيرًا من سياستنا الخارجية السيئة يتأثر بتمويل إيباك". بينما اختار اللوبي نفسه عدم الرد على توجهات وسائل الإعلام المحلية، يزداد الصراع الداخلي في الحزب الديمقراطي حدة، خاصة في ظل صعوبة مؤيدي إسرائيل في مواجهة الميل المتزايد للناخبين اليساريين ضد إسرائيل.