ترامب يساوم الكونغرس: أموال النفق مقابل مطار ومحطة تحمل اسمه

كشف تقرير لشبكة NBC اليوم (الجمعة) أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب طلبت من زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، دراسة إمكانية تسمية مطار دالاس الدولي ومحطة بن في نيويورك على اسم ترامب، كشرط لإطلاق الأموال المطلوبة لمشروع إنشاء نفق بقيمة 16 مليار دولار بين نيويورك ونيوجيرسي، والذي تعطل التمويل له منذ إغلاق الحكومة العام الماضي.

المشروع، الذي كان من المقرر تمويله منذ نوفمبر\تشرين أول بعد انتهاء الإغلاق الحكومي، لم يتم تحرير أمواله حتى الآن، رغم موافقة الكونغرس على حزم التمويل الأسبوع الماضي.

وقالت السيناتورة الديمقراطية عن نيويورك كيرستن جيليبيراند إن "مثل هذه المقايضات سخيفة ولا تعكس احترام سكان نيويورك، خاصة في ظل التكاليف المرتفعة التي يواجهونها". وأضافت أن "محاولات تحويل أسماء الأماكن العامة إلى أداة تفاوضية غير مقبولة". حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو مكتب شومر بشأن هذه المزاعم.