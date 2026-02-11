حادث غير عادي في كندا: مقتل 9 بإطلاق نار نفذته امرأة في مدرسة ثانوية

لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات بجروح بعد أن أطلقت امرأة النار فجر الأربعاء في مدرسة بمقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا. وقد انتحرت المهاجمة لاحقاً. وأصيب 25 شخصاً على الأقل في الحادث الذي وقع في مدرسة تومبلر ريدج الثانوية، بينهم اثنان في حالة حرجة.

تم العثور على ستة ضحايا قتلى في مدرسة ثانوية محلية، بينما توفي شخص سابع في طريقه إلى المستشفى؛ كما عُثر على جثة المسلحة داخل المدرسة. تم العثور على جثتين إضافيتين في منزل قريب.

وفقًا لتحذير "ابقوا في أماكنكم" الذي أرسل خلال الهجوم، تم التعرف على المشتبه بها كـ"امرأة ترتدي فستانًا ذات شعر بني". بالإضافة إلى ذلك، أفاد مسؤولون رسميون بأنهم يعرفون هوية المهاجِمة، لكن لم يكشفوا حتى الآن عن اسمها علنًا. سبب إطلاق النار لا يزال غير واضح.

الشرطة أيضًا لم تحدد نوع المسدس الذي تم استخدامه في الاعتداء، أو أعمار الضحايا. العلاقة بين المدرسة ومبنى السكن لم تُكشف بعد.