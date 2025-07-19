لمناصرة صديقة الرئيس السابق: ترامب يفرض عقوبات على قضاة بالمحكمة العليا

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ألغت إدارة ترامب يوم الجمعة تأشيرات قاضية المحكمة العليا البرازيلية ألكسندرا دي مورايس، وقضاة آخرين، وعائلاتهم، وفقًا لما ذكرته مجلة نيوزويك. وتأتي هذه الخطوة الجريئة في ظل استمرار محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الحليف المقرب لترامب.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو القرار، واصفًا إياه بأنه "مطاردة ساحرات سياسية" ضد بولسونارو. وأوضح روبيو أن عمليات الإلغاء تمت بموجب قانون الهجرة الأمريكي، الذي يسمح بدخول الأشخاص الذين قد يضر وجودهم بالسياسة الخارجية الأمريكية. وقال إن القاضية مورايس أنشأت "نظامًا من الملاحقة والرقابة" لا يضر البرازيليين فحسب، بل يضر الأمريكيين أيضًا.

جاء هذا الإعلان بعد ساعات من وضع السلطات البرازيلية سوارًا إلكترونيًا على بولسونارو وفرض قيود صارمة على حركته، خوفًا من محاولته الفرار إلى الولايات المتحدة وطلب اللجوء. وكانت الشرطة البرازيلية قد داهمت أمس منزل بولسونارو ومقر حزبه في برازيليا. كانت المداهمات جزءًا من تحقيق في مؤامرة مزعومة للرئيس السابق لإلغاء نتائج انتخابات عام 2022، التي خسرها أمام الرئيس الحالي لولا دا سيلفا.

تشمل القيود المفروضة على بولسونارو حظرًا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وحظرًا على الاتصال بمشتبه بهم آخرين في القضية. وعلى وجه الخصوص، مُنع من التحدث إلى ابنه إدواردو، عضو الكونغرس البرازيلي المقيم حاليًا في الولايات المتحدة والمقرب من ترامب. وصرح بولسونارو للصحفيين: "هذه هي أقصى درجات الإذلال. لم أفكر قط في مغادرة البرازيل أو الذهاب إلى السفارة".

ربط ترامب نفسه القضية بسياسته التجارية. فقد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البضائع البرازيلية بدءًا من أغسطس/آب إذا استمرت محاكمة بولسونارو. وفي رسالة إلى الرئيس البرازيلي، وصف ترامب المحاكمة بأنها "عار دولي" و"مطاردة ساحرات يجب أن تنتهي فورًا". كما أرسل ترامب رسالة دعم شخصية إلى بولسونارو، منتقدًا "المعاملة المروعة التي يتلقاها من نظام قضائي ظالم". كما قارن ترامب وضع بولسونارو بوضعه، حيث يواجه كلاهما اتهامات تتعلق بمحاولة الغاء نتائج الانتخابات.

ردّ المدعي العام البرازيلي باولو غانتي بحدة وشدة: "الأدلة واضحة - لقد تصرف المتهم بشكل منهجي طوال فترة ولايته وبعد خسارته في الانتخابات للتحريض على التمرد وتقويض سيادة القانون الديمقراطية".