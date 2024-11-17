هل تم تعيينه أم لا؟ الشائعات حول وزير الدفاع الجديد لترامب - مستمرة

دفع بيت هيجسيث، الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمنصب وزير الدفاع، المال للمرأة التي اتهمته بالاعتداء الجنسي كجزء من اتفاق سري - رغم أنه ادعى أن اللقاء بينهما كان بالتراضي - وفقا لبيان أدلى به محاميه الليلة الماضية (السبت)، وكذلك بحسب الوثائق التي حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست" التي تناولت الموضوع.

وكما ذكر، فإن هيجسث -مقدم برامج تلفزيونية حسب المهنة- وافق على دفع مبلغ غير معروف للمرأة التي تحرش بها، لأنه كان يخشى أن يؤدي الكشف عن الأمر "إلى فصله الفوري من شبكة فوكس نيوز"، حيث يعمل.

ولنتذكر أن الضجة التي أحاطت بتعيين هيجست بدأت في أعقاب شكوى تمت مشاركتها مع فريق ترامب الانتقالي، والتي تضمنت معلومات مستفيضة حول ادعاء امرأة بأن هيجست اعتدى عليها في غرفته بالفندق في مونتيري بولاية كاليفورنيا، بعد مؤتمر جمهوري عقد للنساء.

وقالت المرأة التي قدمت الشكوى إن الضحية المزعومة، التي كانت تبلغ من العمر 30 عامًا في ذلك الوقت، كانت صديقتها، التي وقعت فيما بعد اتفاقية عدم إفشاء مع هيجسث. وأقامت المرأة في الفندق مع أطفالها الصغار وزوجها. في الوقت نفسه، تم إغلاق الشكوى - من بين أمور أخرى، بسبب لقطات الكاميرا الأمنية، التي شوهد فيها هيجست والمرأة يسيران جنبًا إلى جنب.

في المقابل، تزعم المرأة أنها لا تتذكر ما حدث في ذلك اليوم، وأن ذاكرتها "أصبحت ضبابية". وفي المستشفى، حيث ذهبت في اليوم التالي للحادث، خضعت لاختبار الاغتصاب، والذي تم قبوله على أنه إيجابي.

وأكدت شرطة مونتيري أنها حققت مع هيجست في ادعاء "الاعتداء الجنسي المزعوم" في عام 2017 وأن الحادث لم يؤد إلى توجيه تهم جنائية. وقال مصدر مطلع على الشكوى للصحيفة إن فريق ترامب الانتقالي فوجئ بالادعاءات التفصيلية ويخشى الآن من الكشف عن المزيد من السلبيات بشأن هيجست. وقال المصدر: "هناك الكثير من الإحباط حول هذا الأمر، ولم يتم فحصه بشكل مناسب".