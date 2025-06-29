ماسك يهاجم ترامب مجددا بسبب هذا القانون ويصفه :"بأنه جنوني ومدمر"

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يخوض أغنى رجل في العالم ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية مجددًا صراعًا محتدمًا. هاجم إيلون ماسك، مساء أمس (السبت)، مشروع القانون الرئيسي الذي يروج له الرئيس ترامب ويدفعه، ويمر بمرحلة حرجة وحاسمة في الكونغرس الأمريكي، واصفًا إياه بـ"المدمر".

وكتب ماسك على شبكة X: "سيُدمر هذا القانون ملايين الوظائف ويُلحق ضررًا استراتيجيًا ببلدنا. إنه جنوني ومدمر بكل معنى الكلمة"، مضيفًا: "إنه يُكافئ صناعات الماضي ويُلحق ضررًا بالغًا بصناعات المستقبل".

يأتي منشور ماسك الجديد بعد التزامه الصمت النسبي منذ الخلاف العلني مع ترامب في وقت سابق من هذا الشهر، والذي وصف فيه ماسك القانون بأنه "عمل بغيض مُقزز"، ودعم فيه إجراءات عزل الرئيس، وألمح إلى تورطه في قضية جيفري إبستين. من جانبه، وصف ترامب ماسك بـ"المجنون"، وهدد باتخاذ إجراءات اقتصادية ضده، وقال إن سلوكه نابع من تعاطي المخدرات.

يبذل الحزب الجمهوري جهودًا جبارة لإقرار القانون الرئيسي الذي يريده ترامب، وقد اتُخذت الليلة خطوة كبيرة نحو إقراره. صوّت مجلس الشيوخ بأغلبية ضئيلة (51 صوتًا مقابل 49) لبدء دراسة مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يُقرّه مجلس الشيوخ، ثم يُعاد إلى مجلس النواب للتصويت عليه مرة أخرى قبل أن يوقعه الرئيس ليصبح قانونًا نافذًا.

حدد ترامب عيد الاستقلال الأمريكي الذي يتزامن في الرابع من يوليو/تموز موعدًا نهائيًا لإقراره، ويسابق الحزب الجمهوري الزمن لإرضاء الرئيس. يتضمن مشروع القانون العديد من التدابير التي وعد بها ترامب خلال حملته الانتخابية، وقد استثمر الكثير من رأس المال السياسي في محاولة إقراره، الذي وصفه بـ"مشروع قانون ضخم وجميل".

أصدر الحزب الجمهوري أمس نسخة جديدة من مشروع القانون، مؤلفة من 940 صفحة، تتضمن تخفيضات شاملة في الضرائب والرعاية الصحية، وزيادة في الإنفاق على الجيش وقوانين الهجرة. وقد هدّد الرئيس علنًا أعضاء الكونغرس الجمهوريين الذين هددوا بمعارضة مشروع القانون، في محاولة لتوحيد الحزب بأكمله مع أجندته.