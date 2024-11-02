"سم لخامنئي": مخاوف ايرانية من احتمال إعادة انتخاب ترامب

أربعة أيام على الانتخابات الأمريكية: القيادة الإيرانية وحلفاؤها يجهزون أنفسهم لاحتمال ما يطلقون عليه "النتيجة المخيفة للانتخابات الأمريكية"، عودة دونالد ترامب إلى السلطة. والواقع أن القلق موجود أيضاً لدى حزب الله وفي العراق وفي صفوف قيادة الحوثيين في اليمن.

وقال مسؤول إيراني تحدث لوكالة رويترز للأنباء إن "طهران مستعدة لجميع السيناريوهات. لقد وجدنا باستمرار طرقا لتصدير النفط وتجاوز العقوبات الأمريكية الصارمة وعززنا علاقاتنا مع بقية العالم، بغض النظر عمن كان في البيت الأبيض."

لكن مسؤولا إيرانيا آخر قال إن فوز ترامب سيكون "كابوسا". وأضاف "سيزيد (ترامب) الضغوط على إيران لإرضاء إسرائيل وسيتأكد من تطبيق العقوبات النفطية بالكامل. إذا كان الأمر كذلك، فإن مؤسسة السلطة ستكون مشلولة اقتصاديا". كما قال مصدران في الشرق الأوسط لرويترز إن إعادة انتخاب ترامب ستكون بمثابة "تفاحة مسمومة لخامنئي".

وقال مسؤول أمني عربي كبير إن "طهران لن تكون قادرة بعد الآن على التهديد بتأثيرها من من خلال وكلائها في غزة ولبنان في أعقاب أنشطة إسرائيل. في الواقع، لدى إيران كل الأسباب للخوف من ولاية أخرى لترامب".

في الواقع، ذكر المسؤولون في البلاد أن القلق الرئيسي لإيران هو أن ترامب سيشجع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على مهاجمة المواقع النووية الإيرانية، وتنفيذ اغتيالات مستهدفة وإعادة تفعيل "سياسة الضغط الأقصى" من خلال زيادة العقوبات على صناعة النفط.

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ويشار إلى أنه، في عام 2018، سحب ترامب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني الموقع قبل ثلاث سنوات وأمر باغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، اليد اليمنى لخامنئي والعقل المدبر للعمليات المسلحة في الخارج ضد الولايات المتحدة وحلفائها. بالإضافة إلى ذلك، فرض ترامب أيضًا عقوبات على عائدات تصدير النفط الإيراني والمعاملات المصرفية الدولية، مما أدى إلى ضائقة اقتصادية شديدة في البلاد وتفاقم السخط العام في إيران.