زهران ممداني يستشهد بالكتب الدينية لتعزيز أهمية قيمة الدفاع عن المهاجرين

في أول إفطار سنوي للحوار بين الأديان، دافع عمدة مدينة نيويورك، زهران مامداني، بقوة عن مكانة المدينة كـ"مدينة ملاذ"، مستندًا إلى مراجع دينية رئيسية، بما في ذلك الكتاب المقدس والقرآن الكريم وكتاب البهاغافاد غيتا. وفي كلمة ألقاها أمام نحو 400 من القادة الدينيين والمجتمعيين المجتمعين في مكتبة نيويورك العامة، قدم العمدة سياسة الهجرة في المدينة كواجب أخلاقي وروحي: "حماية الغريب".

في خطاب حماسي للغاية، اتهم ممداني السلطات الفدرالية للهجرة بإشاعة "الخوف والقسوة" داخل المجتمعات المهاجرة. ووصف تدخلات يعتبرها وحشية، مشيراً إلى عائلات "ممزقة" وحيوات "محطمة"، معتبراً أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً مباشراً للقيم الأساسية المشتركة بين العديد من التقاليد الدينية.

ذكّر العمدة بمساره الشخصي، إذ نشأ على يد أب مسلم وأم هندوسية، ليؤكد على التنوع الديني في نيويورك. واستشهد بالتوراة – وخاصة سفر الخروج الذي يدعو إلى عدم اضطهاد الغريب – وكذلك بتعاليم بوذية حول الرحمة، قبل أن يشير إلى الإسلام كدين "قائم على تاريخ من الهجرة". وذكّر أن النبي محمد كان هو نفسه منفيًا، مضطهدًا قبل أن يجد ملجأ في المدينة المنورة، مستشهدًا بآية من القرآن الكريم تعد بالحماية والكرامة للذين يفرون من الاضطهاد.

على الصعيد السياسي، وقع زهران ممداني المرسوم التنفيذي رقم 13، الذي يعزز قوانين الملاذ الآمن في المدينة. ينص هذا النص على منع دخول موظفي الهجرة الفيدراليين إلى المباني البلدية دون أمر قضائي، ويعزز حماية البيانات الشخصية للمقيمين.

أخيراً، أعلن العمدة عن إطلاق حملة واسعة بعنوان "اعرف حقوقك"، مع توزيع أكثر من 32,000 منشور متعدد اللغات عبر المؤسسات الدينية. وتهدف هذه الوثائق إلى إبلاغ المهاجرين بحقوقهم في مواجهة السلطات الفيدرالية، مؤكداً، بحسب ممداني، أن "الإيمان يمكن أن يوجه الأخلاق، لكن على الحكومة أن توفر سبل الحماية الفعلية".