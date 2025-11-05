26 مليارديراً حاولوا منع نجاح ممداني في سباق بلدية نيويورك

تتصدر قضية تأثير المليارديرات على الانتخابات في نيويورك العناوين، إذ كشفت تحليلات أمريكية أن 26 مليارديراً أو عائلات مليارديرية ضخوا أكثر من 22 مليون دولار في محاولة لمنع فوز زهران ممداني، المرشح الديمقراطي الاشتراكي الذي يتصدر استطلاعات الرأي لبلدية نيويورك.

التحليل أظهر أيضاً أن بعض المليارديرات مثل مايكل بلومبرغ وريد هاستينغز ومؤيدي ترامب مثل جو جيبيا وستيف وين يسعون لدعم منافسي ممداني، فيما يوجد داعمان مفاجئان له، من بينهم إليزابيث سيمونز وتوم بريستون-ويرنر، الذين ساهموا بمبالغ مالية لدعم حملته.

إليزابيث سيمونز، ابنة الملياردير الراحل جيم سيمونز، تبرعت بمبلغ 250 ألف دولار لصالح حملة ممداني عبر المجموعة المستقلة New Yorkers For Lower Costs. سيمونز، الناشطة في الجمعيات الخيرية والبيئية وذات سجل طويل في التبرعات السياسية، تسعى لتعزيز رؤيته الاقتصادية والاجتماعية في المدينة.

الملياردير الآخر توم بريستون-ويرنر، مؤسس منصة GitHub، الذي تبرع بمبلغ 20 ألف دولار للحملة. رغم أن سجل تبرعاته السياسي أقل نشاطاً من سيمونز، إلا أن دعمه يشكل جزءاً من التمويل الضروري لممداني في مواجهة تحالف المليارديرات المناهض له، الذي يشمل أسماء بارزة مثل مايكل بلومبرغ وريد هاستينغز ومؤيدي ترامب مثل جو جيبيا وستيف وين.

إلى جانب المليارديرات، جذب ممداني تبرعات من شخصيات بارزة أخرى، بينها الأخوان هارون وإدريس مختارزادا من واشنطن، والممثلتان جاين فوندا وسينثيا نيكسون، في دعم يعكس قاعدة واسعة من المؤيدين للسياسات الاشتراكية الديمقراطية في نيويورك.