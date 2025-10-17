عاصفة في الولايات المتحدة: جون بولتون، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي في الإدارة الأولى للرئيس دونالد ترامب - والذي أصبح لاحقاً خصمه السياسي، اتُهِم مساء أمس (الخميس) من قبل هيئة محلفين فدرالية كبرى في ولاية ماريلاند بثمانية بنود تتعلق بنقل معلومات أمنية وطنية، وعشرة بنود تتعلق بحيازة معلومات أمنية وطنية، وذلك بحسب تقرير نُشر في شبكة CNN.

بولتون هو ثالث خصم سياسي كبير لترامب يُوجّه إليه اتهام في أقل من شهر. في الواقع، يزعم المدعون أن بولتون احتفظ - وشارك عائلته - بمذكرات رقمية لأنشطته، تضمنت مواد سرية متنوعة من فترة عمله مستشارًا للأمن القومي. ووفقًا للائحة الاتهام، شارك بولتون "أكثر من ألف صفحة" من "مدونات أشبه بالمذكرات" "تتضمن معلومات سرية تصل إلى مستوى السرية القصوى".

التهم التي كُشف عنها أمس هي نتيجة تحقيق جنائي بدأ قبل عدة سنوات بعد اختراق إيراني لبريده الإلكتروني.

ردًا على لائحة الاتهام، قال بولتون: "أتطلع إلى القتال للدفاع عن سلوكي القانوني. لقد أصبحتُ آخر هدف في "سباق التسلح" في وزارة العدل".

وقال محاميه إن "التهم تنبع من وثائق شخصية غير سرية أطلع عائلته عليها، وأنه لم يُشارك أو يخزن أي معلومات بشكل غير قانوني"

كما هو معلوم، في شهر أغسطس\آب الماضي داهم عملاء الـFBI منزل بولتون في ضاحية بيثيسدا القريبة من واشنطن. ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست"، تناول التحقيق وثائق سرية - وهي قضية تلاحق بولتون منذ نشر كتابه "The Room Where It Happened" في عام 2020، والذي بحسب إدارة ترامب تضمن معلومات أمنية حساسة.

بحسب مصادر أمريكية، تمت المداهمة بأمر من مدير الـFBI الجديد، كاش باتيل – الذي شغل سابقًا منصب مسؤول كبير في إدارة ترامب. بعد وقت قصير من بدء التفتيش، نشر باتيل تغريدة غامضة على شبكة X: "لا أحد فوق القانون... عملاء الـFBI في مهمة".

بالتزامن مع عملية الـFBI، نُشر منشور على حساب بولتون في منصة X انتقد فيه بشدة سياسة ترامب تجاه حرب روسيا-أوكرانيا، ولم يكن واضحًا ما إذا كانت التغريدة مجدولة مسبقًا أم رد فعل متعمد.

التحقيق في قضية بولتون فُتح بالفعل عام 2020 كما ذُكر، لكن إدارة بايدن أوقفته "لأسباب سياسية"، بحسب مصدر أمريكي رسمي، حتى تم تجديده بكامل القوة مؤخرًا.

تسود عداوة مستمرة بين ترامب وبولتون منذ سبتمبر 2019، حين أُقيل من منصب مستشار الأمن القومي إثر خلافات حادة كما ذُكر. ومع دخول ترامب إلى البيت الأبيض، قام أيضًا بإلغاء التصنيف الأمني لبولتون. منذ ذلك الحين، يكثر بولتون من توجيه الانتقادات العلنية لسياسة ترامب الخارجية ويصوره كمن يتصرف بدوافع شخصية.