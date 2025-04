بعد التسريبات عن هجمات اليمن، هل يبحث ترامب عن وزير دفاع جديد؟

بدأ البيت الأبيض عملية البحث عن وزير دفاع جديد، بحسب تقرير بثته شبكة الإذاعة العامة الأميركية (NPR) اليوم (الاثنين).

.

وتأتي هذه الخطوة بعدما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث شارك معلومات مفصلة عن هجمات مخطط لها في اليمن مع مجموعة سرية تسمى "سيجنال" تضم زوجته وشقيقه وعشرة أشخاص آخرين. وهذه هي المرة الثانية التي يقال فيها إن مسؤولين كبار في إدارة ترامب كشفوا عن خطط عسكرية سرية باستخدام برنامج مراسلة فورية آمن جزئيا.

"في الأسابيع الأخيرة، ترك أربعة مستشارين كبار لوزارة الدفاع بشكل مفاجئ، واتهم بعضهم بتسريب معلومات"، بحسب التقرير. "وقد أصدر الجميع بيانات عامة تشير إلى صراع داخلي داخل وزارة الدفاع."

.

وتأتي هذه الخطوة بعدما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث شارك معلومات مفصلة عن هجمات مخطط لها في اليمن مع مجموعة سرية تسمى "سيجنال" تضم زوجته وشقيقه وعشرة أشخاص آخرين. وهذه هي المرة الثانية التي يقال فيها إن مسؤولين كبار في إدارة ترامب كشفوا عن خطط عسكرية سرية باستخدام برنامج مراسلة فورية آمن جزئيا.

"في الأسابيع الأخيرة، غادر أربعة مستشارين كبار لوزارة الدفاع بشكل مفاجئ، واتهم بعضهم بتسريب معلومات"، بحسب التقرير. "وقد أصدر الجميع بيانات عامة تشير إلى صراع داخلي داخل وزارة الدفاع."

https://x.com/i/web/status/1914371752685076757