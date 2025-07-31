ترامب يهدد: "إذا اعترفت كندا بدولة فلسطينية فسيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق تجاري معها"

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هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني صباح اليوم (الخميس) في ضوء اعترافه المتوقع بدولة فلسطينية. وقال: "أعلنت كندا للتو دعمها لإعلان دولة فلسطينية. هذا سيجعل من الصعب جدًا علينا التوصل إلى اتفاقية تجارية معهم. يا كندا!".

يُذكر أن كارني أعلن أن قرار بلاده سيبدأ في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في سبتمبر/أيلول 2025. وبذلك، انضم إلى دول أخرى، منها فرنسا وبريطانيا ومالطا. وأكد كارني أن "نية كندا مبنية على التزام السلطة الفلسطينية بالإصلاحات الضرورية، بما في ذلك التزاماتها بإصلاح حكومتها، وإجراء انتخابات عامة في عام 2026 بدون حماس، ونزع سلاح الدولة الفلسطينية".

"تحدثتُ مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم الأربعاء. تُدين كندا سماح الحكومة الإسرائيلية بحدوث الكارثة في غزة. إن إمكانية حل الدولتين تتضاءل أمام أعيننا. تسعى كندا، مع شركائها، إلى ضمان استدامة حل الدولتين". وردّت وزارة الخارجية الإسرائيلية برفضها لهذا الإعلان، قائلةً: "إن تغيير موقف الحكومة الكندية في هذا الوقت يُعدّ مكافأةً لحماس، ويُقوّض الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة، ووضع خارطة طريق لإطلاق سراح الرهائن".

صرح مصدر في البيت الأبيض لرويترز عقب تصريح رئيس الوزراء الكندي: "يعتقد الرئيس ترامب أن الاعتراف بدولة فلسطينية مكافأة لحماس، ولا يرى وجوب منح حماس مكافآت". يُذكر أنه حتى قبل ذلك، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف ستارمر مهددًا إسرائيل، قائلًا إن هذه الخطوة ستُنفذ "إذا لم تتخذ إسرائيل إجراءات جوهرية لتغيير الوضع في غزة". وفي وقت لاحق، أصدرت الحكومة المالطية بيانًا أعلنت فيه أنها ستعترف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول من أعلن اعترافه بدولة فلسطينية في هذا الوقت. وصرح رئيس الجمهورية قائلاً: "الشعب الفرنسي يريد السلام، ولا بديل عنه". وأضاف: "السلام ممكن. يجب وقف إطلاق نار فوري، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق لسكان غزة. ومن الضروري أيضاً ضمان نزع سلاح حماس، وتأمين غزة، وإعادة إعمارها. وأخيراً، من الضروري بناء دولة فلسطينية، وضمان وجودها، وتمكينها، من خلال قبول نزع السلاح والاعتراف الكامل بإسرائيل، والمساهمة في أمن الجميع في الشرق الأوسط، فلا بديل آخر".