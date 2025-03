أبرز المعلومات عن سفير جنوب إفريقيا لدى واشنطن المسلم إبراهيم رسول والذي طردته الولايات المتحدة

إبراهيم رسول سياسي وديبلوماسي جنوب افريقي مسلم، من مواليد عام 1962 وشغل منصب السفير الجنوب أفريقي لدى الولايات المتحدة من عام 2010 إلى عام 2015 ومرة أخرى في عام 2025 الى أن تم طرده الجمعة من منصبه، بعد قرار صادر عن الخارجية الأمريكية التي زاعما انه "يكره الولايات المتحدة ورئيسها".

وقال روبيو في تغريدة :"سفير جنوب أفريقيا لدى الولايات المتحدة لم يعد مرحبًا به في بلدنا العظيم. إبراهيم رسول سياسيٌّ مُحرِّضٌ على العنصرية، يكره أمريكا ويكره رئيسها. ليس لدينا ما نناقشه معه، ولذلك يُعتبر شخصًا غير مرغوب فيه".

