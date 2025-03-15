أبرز المعلومات عن سفير جنوب إفريقيا لدى واشنطن المسلم إبراهيم رسول والذي طردته الولايات المتحدة

إبراهيم رسول سياسي وديبلوماسي جنوب افريقي مسلم، من مواليد عام 1962 وشغل منصب السفير الجنوب أفريقي لدى الولايات المتحدة من عام 2010 إلى عام 2015 ومرة أخرى في عام 2025 الى أن تم طرده الجمعة من منصبه، بعد قرار صادر عن الخارجية الأمريكية التي زاعما انه "يكره الولايات المتحدة ورئيسها".

وقال روبيو في تغريدة :"سفير جنوب أفريقيا لدى الولايات المتحدة لم يعد مرحبًا به في بلدنا العظيم. إبراهيم رسول سياسيٌّ مُحرِّضٌ على العنصرية، يكره أمريكا ويكره رئيسها. ليس لدينا ما نناقشه معه، ولذلك يُعتبر شخصًا غير مرغوب فيه".

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ورسول عضو بارز في "حزب المؤتمر الوطني الأفريقي" وشغل مناصب قيادية مختلفة فيه ، وهوعضو في الجمعية الوطنية لجنوب إفريقيا من عام 2009 إلى عام 2010، وشغل منصب رئاسة وزراء مقاطعة كيب الغربية الخامس من عام 2004 إلى عام 2008.

وانخرط رسول في الحركة المناهضة للفصل العنصري مبكرًا. وذلك بعد أن شغل مناصب قيادية في الجبهة الديمقراطية المتحدة والمؤتمر الوطني الأفريقي. وقضى عقوبة بالسجن ووضع تحت الإقامة الجبرية عدة مرات.

انتخب رسول لعضوية المجلس التشريعي الإقليمي في كيب الغربية في أبريل/نيسان 1994 بعد أول انتخابات ديمقراطية في البلاد. شغل منصب وزير الصحة والخدمات الاجتماعية من عام 1994 حتى عام 1998.

ANNA ZIEMINSKI / AFP

انتخب في عام 1998، رئيسا إقليميا لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي. كما عين وزيراً للتمويل والتنمية الاقتصادية في عام 2001 وبقي في هذا المنصب حتى تعيينه رئيساً للوزراء الخامس لمقاطعة كيب الغربية في أبريل/نيسان 2004.

في 14 يوليو/تموز 2008، اُستدعي رسول من منصب رئيس الوزراء من قبل اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، حيث لم توافق قيادة المؤتمر الوطني الأفريقي على منحه الأفضلية للسكان المسلمين والسكان الملونين في كيب الغربية.

عمل رسول لفترة قصيرة مستشارا خاصا لرئيس جنوب أفريقيا، ثابو مبيكي ، قبل انتخابه عضوا في الجمعية الوطنية في أبريل/نيسان 2009. هذا وعينه الرئيس جاكوب زوما سفيراً لجنوب أفريقيا لدى الولايات المتحدة في يوليو/تموز 2010 واستمر حتى فبراير/شباط 2015. وأعيد تعيينه عام 2025 الى أن تم طرده.

عمل رسول لفترة قصيرة مستشارا خاصا لرئيس جنوب أفريقيا، ثابو مبيكي ، قبل انتخابه عضوا في الجمعية الوطنية في أبريل/نيسان 2009. هذا وعينه الرئيس جاكوب زوما سفيراً لجنوب أفريقيا لدى الولايات المتحدة في يوليو/تموز 2010 واستمر حتى فبراير/شباط 2015. وأعيد تعيينه عام 2025 الى أن تم طرده. ويشار الى أن رسول متزوج من روزيدا شابودين، ولديهم ابنين معا.