ترامب: "سأطالب ’بي بي سي’ بتعويض قد يصل إلى 5 مليارات دولار، بعد تحريف خطابي في وثائقي اقتحام الكابيتول"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه سيتخذ على الأرجح إجراء قضائياً ضد هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" خلال الأيام المقبلة، للمطالبة بتعويض يصل إلى خمسة مليارات دولار، وتابع لديه التزاماً بمقاضاة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لتحريفها تصريحاته قبل هجمات السادس من يناير/كانون الثاني من عام 2021 على مبنى الكابيتول. وقدمت "بي بي سي" اعتذاراً شخصياً لترمب، الخميس المنصرم، بعد أن أقرت بأن تحريرها لتصريحات ترمب كان "خطأ في التقدير"، لكنها قالت إنه لا يوجد أساس قانوني لمقاضاتها.

وقال ترمب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة خلال توجهه إلى فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع: "سنقاضيهم بمبلغ يتراوح بين مليار و5 مليارات دولار، ربما في وقت ما من هذا الأسبوع".

ووفقاً لرسالة اطلعت عليها "رويترز"، حدد محامو ترمب في البداية مهلة انتهت، الجمعة، لإلزام "بي بي سي" بسحب فيلمها الوثائقي، وإلا فستواجه دعوى قضائية بتعويض لا يقل عن مليار دولار. وطالبوا أيضاً بأن تصدر "بي بي سي" اعتذاراً، وأن تعوض ترمب عما وصفوه بأنه "ضرر جسيم لحق بسمعته، وماله"، وتابع لدي "التزام" بمقاضاة "بي بي سي" بعد "تحريف" خطابي في وثائقي اقتحام الكابيتول

جاء ذلك بعد أن أقرت "بي بي سي" بالخطأ في تحرير خطاب للرئيس الأميركي، لكنها قالت إنه لا يوجد أساس قانوني له لمقاضاتها.

وتواجه "بي بي سي" أكبر أزمة لها منذ عقود، بعد استقالة اثنين من كبار مسؤوليها في أعقاب اتهامات بالتحيز؛ لأسباب منها طريقة تحرير خطاب ترمب في السادس من يناير 2021، عندما اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول (الكونغرس)، في فيلم وثائقي عرضه برنامج "بانوراما".