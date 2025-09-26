لائحة اتهام ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، أحد أكبر منتقدي ترامب

قدمت الليلة (بين الخميس والجمعة) لائحة اتهام ضد رئيس الـ FBI السابق جيمس كومي، أحد أكبر منتقدي رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الذي اعتبره خصمه. الآن هناك خشية في أجزاء من الجمهور الأمريكي من ملاحقة الرئيس لأعدائه.

بينما لم تُكشف التهم بعد، أفادت مصادر أن هيئة المحلفين تتهم كومي بتهمة واحدة تقديم تصريح كاذب وتهمة واحدة تعطيل سير العدالة.

هيئة محلفين كبرى فيدرالية في فيرجينيا قدمت لائحة اتهام ضد كومي، بعد جهود متواصلة من ترامب لفرض عقوبة بسبب تحقيقه في حملة ترامب الانتخابية عام 2016 فيما يتعلق بعلاقات محتملة مع روسيا، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة على القرار لصحيفة "نيويورك تايمز".

الخطوة جاءت بعد أن كثف ترامب حملته للضغط على وزارة العدل في الأيام الأخيرة وطلب علناً من مسؤولين كبار أن يلاحقوا جيمس كومي وليتيشيا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك، التي قدمت دعوى ضد الرئيس بتهمة تضخيم قيمة ممتلكاته حين لم يكن في المنصب.

هنأ رئيس الولايات المتحدة على الخطوة في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "Truth": "العدالة في أمريكا! أحد أسوأ الأشخاص الذين تعرضت لهم هذه الدولة في أي وقت هو جيمس كومي، المدير السابق والفاسد لمكتب التحقيقات الفيدرالي. اليوم اتُهِم من قبل هيئة محلفين كبرى بتهمتين جنائيتين بسبب أعمال غير قانونية مختلفة. لقد كان سيئًا جدًا لبلادنا، ولوقت طويل جدًا، والآن هو في بداية طريقه ليكون مسؤولًا عن جرائمه ضد أمتنا. أعيدوا لأمريكا عظمتها من جديد!"