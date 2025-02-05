"غزة موقع متميز للاستثمار العقاري"||تقرير: فكرة ترامب لسيطرة واشنطن على غزة نوقشت مؤخرا بسرية

صرح مسؤولان كبيران في إدارة ترامب لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن فكرة السيطرة على غزة طرأت مؤخرا، عندما شاركها الرئيس بين مساعديه وحلفائه في دائرته المقربة في الأيام الأخيرة.

وقال مسؤولون آخرون في الإدارة الأمريكية يعملون في قضايا الشرق الأوسط إن الاقتراح تم التعامل بحرص وعناية عالية حيث كان محاطا بالسرية. ولم تكن مصادر خارج الدائرة الداخلية لترامب على علم بأن الفكرة كانت مطروحة على الطاولة خلال أيام التخطيط للاجتماع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

لقد فاجأ اقتراح ترامب حتى بعض أكثر مؤيديه حماسة وتأثيرا في المجتمع اليهودي. ووصف أحد جامعي التبرعات لترامب، والذي جمع الأموال للرئيس لسنوات والمؤيد لإسرائيل، الفكرة بأنها "مجنونة" وتساءل عن كيفية تنفيذها، مشيرًا إلى أن مثل هذه السياسة ستستغرق أكثر من عام للتوافق مع الكثير من المتغيرات غير المعروفة ليتم تنفيذها بسلاسة.

من جانب آخر، ذكرت "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصدر مطلع، أن ترامب كان قد أبلغ نتنياهو في اتصال هاتفي أواخر الصيف الماضي، بأن غزة موقع متميز للاستثمار العقاري، وطلب منه التفكير في نوع الفنادق التي يمكن بناؤها، لكنه لم يذكر شيئاً عن سيطرة الولايات المتحدة على القطاع.