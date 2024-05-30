الولايات المتحدة: هيئة المحلفين تدين دونالد ترامب بكل التهم في قضية "شراء الصمت" وبتزوير وثائق مالية

أدين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، بـ 10 تهم في محاكمته الجنائية بنيويورك والمتعلقة بتزوير وثائق مالية، (دفع أموال لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في عام 2016) وهذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تتم فيها محاكمة رئيس أمريكي سابق وإدانته جنائيا، فيما تقدم فريق دفاع ترامب باستئناف الحكم الصادر بحق الرئيس السابق

وكانت هيئة المحلفين في قضية "شراء الصمت" المتهم فيها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قد طلبت نصف ساعة لإكمال نموذج القرار النهائي لإعلان القرارحول براءة أو إدانة دونالد ترامب في القضية.

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وعندما وجد القاضي المشرف على المحاكمة الجنائية لدونالد ترامب في 6 مايو/أيار الجاري أن الرئيس الأميركي السابق انتهك أمر حظر النشر للمرة العاشرة، أخبره أن "آخر شيء أريد القيام به هو وضعك في السجن". وقال القاضي خوان ميرشان وهو يفكر في الأهمية البالغة لمثل هذا القرار: "أنت الرئيس السابق للولايات المتحدة وربما الرئيس المقبل أيضًا"، وفقا لتقرير شبكة "CBS" نيوز الأميركية.

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وتعتبر احتمالية سجن المرشح المفترض للحزب الجمهوري لمنصب الرئيس هو خيار قد يواجهه ميرشان مرة أخرى قريبًا، إذا صوت المحلفون في قضية "المال السري" على إدانته.

وبدأ المحلفون مداولاتهم للتوصل إلى حكم يوم الأربعاء بعد تلقي تعليمات من القاضي. ومن الصعب التنبؤ بما سيحدث بالضبط إذا وجدت هيئة المحلفين أن ترامب مذنب.