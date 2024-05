الولايات المتحدة: هيئة المحلفين تدين دونالد ترامب بكل التهم في قضية "شراء الصمت" وبتزوير وثائق مالية

أدين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، بـ 10 تهم في محاكمته الجنائية بنيويورك والمتعلقة بتزوير وثائق مالية، (دفع أموال لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في عام 2016) وهذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تتم فيها محاكمة رئيس أمريكي سابق وإدانته جنائيا، فيما تقدم فريق دفاع ترامب باستئناف الحكم الصادر بحق الرئيس السابق

وكانت هيئة المحلفين في قضية "شراء الصمت" المتهم فيها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قد طلبت نصف ساعة لإكمال نموذج القرار النهائي لإعلان القرارحول براءة أو إدانة دونالد ترامب في القضية.

