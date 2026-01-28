زهران ممداني يبدأ ولايته وسط أفخاخ سياسية خلّفها سلفه وعجز بـ12.6 مليار دولار

يبدأ عمدة مدينة نيويورك الجديد، زهـران ممداني، ولايته وسط تحديات مزدوجة تتمثل في أزمة مالية حادة ومحاولات للتعامل مع قرارات وإجراءات سياسية وقانونية تركها سلفه، العمدة السابق إريك آدامز، في أيامه الأخيرة بالمنصب.

ويؤكد ممداني، المنتمي إلى التيار الاشتراكي الديمقراطي، أن المدينة تواجه فجوة مالية تُقدّر بنحو 12.6 مليار دولار خلال العامين المقبلين، في أكبر عجز تشهده نيويورك منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. وحمّل ممداني مسؤولية هذا الوضع لما وصفه بـ"سوء الإدارة" في عهد آدامز، إضافة إلى سياسات اتُّبعت خلال فترة حكم الحاكم السابق أندرو كومو.

خطة لزيادة الضرائب

وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ، يطرح ممداني خطة لزيادة الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة والشركات الكبرى، تشمل رفع ضريبة الدخل بمقدار نقطتين مئويتين على من تتجاوز دخولهم السنوية مليون دولار، وزيادة ضريبة الشركات بأربع نقاط مئوية.

وتثير هذه الخطة توترًا مع حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوكول، التي تعارض أي زيادات ضريبية في عام انتخابي، رغم إشادة ممداني بخطواتها في تمويل برامج دعم غذائي لتعويض تقليصات فيدرالية سابقة.

"ألغام سياسية" وإجراءات معقدة

إلى جانب الأزمة المالية، يواجه العمدة الجديد تحديات قانونية وسياسية تتعلق بإجراءات اتخذها آدامز في نهاية ولايته. ووفقًا لتقرير نشره موقع بوليتيكو، شكّل آدامز لجنة خاصة لتعديل ميثاق المدينة، تضم شخصيات مقربة منه، ومخوّلة بدراسة تغيير نظام الانتخابات إلى "الانتخابات التمهيدية المفتوحة"، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تُضعف فرص إعادة انتخاب ممداني مستقبلًا.

ويبحث فريق العمدة الحالي عن سبل قانونية لتعطيل عمل اللجنة، من بينها تجميد ميزانيتها، بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون في برلمان الولاية يتيح إلغاء اللجان التي تُشكّل خلال فترة "البطة العرجاء" للعمدة السابق.

تحديات إضافية

ولا تقتصر هذه الملفات على اللجنة الانتخابية، إذ تشمل أيضًا تعيينات مثيرة للجدل في هيئات الرقابة على الشرطة، وأوامر تنفيذية خلّفت توترًا مع الجالية اليهودية، إضافة إلى قرارات تتعلق بتحويل أراضٍ مخصصة للإسكان الميسر إلى مساحات خضراء.

وفي وقت يسعى فيه ممداني إلى استقرار مالي وإداري في أكبر مدينة بالولايات المتحدة، يبدو أن مواجهة إرث سلفه السياسي ستكون أحد أبرز التحديات التي سترافق الشهور الأولى من ولايته، إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة.