إدارة بايدن تعلن عن تقديم حزمة أسلحة لإسرائيل بقيمة 1.2 مليار دولار
وفقًا لتقرير في صحيفة وول ستريت جورنال، أعلن الرئيس الأمريكي للكونغرس أنه يعمل على تحويل ذخيرة للدبابات، والمركبات والقذائف الصاروخية
i24NEWS
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أعلنت إدارة بايدن الليلة الماضية (الثلاثاء) للكونغرس الأمريكي أنها تدفع صفقات سلاح جديدة مع إسرائيل بقيمة أكثر من مليار دولار، حسبما أفاد مصدران في الإدارة والكونغرس لصحيفة وول ستريت جورنال.
يتعلق الأمر بحزمة سلاح ضخمة، بعد أقل من أسبوع من تأجيل البيت الأبيض لشحنة من القنابل على خلفية الهجوم الإسرائيلي على رفح.
وفقا للتقرير، تتضمن حزمة الأسلحة الشحن المحتمل لـ 700 مليون دولار من ذخيرة الدبابات ، و 500 مليون دولار من المركبات التكتيكية ، و 60 مليون دولار في قذائف الصواريخ ، وفقا لما ذكرت المصادر. يجدر بالذكر أن هناك خطوات إضافية قبل الموافقة على شحنة الأسلحة.
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