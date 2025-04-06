"كل شيء يؤخذ منا": حشود مليونية في مظاهرات ضد ترامب وايلون ماسك

خلال يوم السبت، شارك ملايين الأشخاص في مظاهرات ضد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وشريكه إيلون ماسك في جميع الولايات الخمسين وفي جميع أنحاء العالم، حسبما أفادت شبكة سي إن إن صباح اليوم (الأحد). تم تنظيم الاحتجاجات من قبل حركة مؤيدة للديمقراطية ردًا على ما يسمونه "الاستيلاء العدائي" وانتهاك الحقوق والحريات الأمريكية - بسبب سياسات ترامب المتعلقة بالحدود والترحيل، فضلاً عن عمليات التسريح الجماعي للعمال في إطار وزارة الكفاءة الحكومية..

وفي بيان صدر قبل الحدث، قال المنظمون إن ترامب ومستشاره الملياردير خلقوا أزمة غير ضرورية من خلال الاعتقاد بأن "هذا البلد ملك لهم حصريًا. إنهم يأخذون كل ما يمكنهم الحصول عليه - رعايتنا الصحية، ومعلوماتنا، ووظائفنا، وخدماتنا – ونطالب العالم بأن يوقفهم" وأضاف المنظمون في بيان: "هذه أزمة، وحان وقت التحرك".

AP Photo/Jose Luis Magana

P Photo/Andres Kudacki

أحد المتظاهرين راميش بودرام، الذي ندم على التصويت لصالح ترامب. وقال لشبكة CNN: "أنا مواطن مسن، يريد التدخل في مزايا الضمان الاجتماعي لدينا. هذا ليس لطيفاً. يقول إنه سيخفض أسعار الوقود وأسعار المواد الغذائية، لكن ذلك لم يحدث".

أكثر من 1300 مظاهرة "ارفعوا أيديكم!" (Hands off) نُظمت في عواصم الولايات الأمريكية، والمباني الفيدرالية، ومكاتب الكونجرس، ومقر التأمين الوطني، والحدائق العامة، ومجالس البلديات - أينما "يمكننا التأكد من أنهم يسمعوننا"، حسبما قال المنظمون. "ارفعوا أيديكم!" ويطالب "بوضع حد لاستيلاء هذا الملياردير على السلطة".

وقالت مساعدة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، ليز هيوستن، ردا على ذلك، إن "موقف الرئيس ترامب واضح. فهو سيحمي دائما الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي للمستفيدين المؤهلين. وفي الوقت نفسه، موقف الديمقراطيين هو منح مزايا للمهاجرين غير الشرعيين، الأمر الذي سيؤدي إلى إفلاس هذه البرامج وسحق الأمريكيين المسنين".

في غضون ذلك، أفادت صحيفة "تلغراف" أن ألمانيا تدرس إزالة مخزونها الضخم من الذهب الذي تحتفظ به في قبو في نيويورك بسبب مخاوف بشأن سياسة ترامب غير المتوقعة. وتقدر قيمة الذهب بـ 113 مليار يورو، ويشكل 30% من احتياطي ألمانيا من الذهب على مستوى العالم.