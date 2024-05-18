ترامب يطالب بايدن إجراء اختبار للمخدرات قبل مناظرتهم القادمة

طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية مينسوتا من الرئيس الحالي جو بايدن بإجراء تحليل مخدرات له قبل المناظرة المرتقبة بينهما في 27 حزبران/يونيو القادم، وسخر ترامب بالوقت نفسه من أحد مديري المناظرة على شاشة "سي ان ان" واصفا إياه بأن "جامع مزيف"

وقال ترامب إنه يريد فقط مناظره: "هذا الرجل لكن كما تعلمون، سأطلب بالمناسبة إجراء اختبار للمخدرات. حقا أنا لا أريدُه أن يتكلم كما فعلَ في خطاب حالة الاتحاد السابق.. لقد كان منتشيا بشكل كبير.. قلت: هل هذا هو جو بايدن؟ ومع حلول نهاية المساء، كان يشعر بالإرهاق، أليس كذلك؟ لا، سوف نطالب بإجراء اختبار للمخدرات".... "لكن "Fake Tapper" (باشارة الى مقدمي المناظرة على شاشة سي ان ان) وهؤلاء الأشخاص، سيكونون بخير، سيكونون عادلين.. أعتقد أنهم سيكونون عادلين. وإذا لم يكونوا كذلك، عليك أن تتعامل مع الأمر، أليس كذلك؟ علينا أن تتعامل الأمر".

وصرح ترامب خلال الاجتماع بأنه فاز بولاية مينسونا خلال انتخابات عام 2020 وذلك على الرغم من أن المرشحين الديموقراطيين للرئاسة يفوزون بالولاية منذ عام 1976، وفاز بايدن بولاية مينيسوتا في الانتخابات الأخيرة بنسبة 52.4%، مقابل 45.3% لترامب.الرئيس الأميركي السابق قدم ادعاء مماثل الشهر الماضي خلال تجمع في ولاية ويسكونسن، وهي ولاية أخرى خسرها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.