"استعادة النظام": إرسال الحرس الوطني إلى مدن أمريكية إضافية

قد يعجبك أيضًا -

يقوم البنتاغون في الأسابيع الأخيرة بإعداد خطة لنشر آلاف من عناصر الحرس الوطني في مدينة شيكاغو اعتباراً من شهر سبتمبر\أيلول، وذلك حسبما أفادت الليلة (السبت) صحيفة الواشنطن بوست. ووفقاً لمصادر مطلعة على الأمر، تأتي هذه الخطوة استمراراً للنهج الذي يقوده الرئيس دونالد ترامب - استخدام قوات عسكرية داخل حدود الولايات المتحدة لمكافحة الجريمة، والمشردين، والمهاجرين غير الشرعيين.

ASSOCIATED PRESS

يذكر التقرير أنه إذا تمت الموافقة عليها، فإن الخطة ستشكل توسعاً لسياسة جرى تجربتها مسبقاً في لوس أنجلوس وواشنطن العاصمة، حيث تم نشر آلاف من عناصر الحرس الوطني وحتى جنود من مشاة البحرية - رغم معارضة القادة المحليين. وصرح ترامب نفسه بأن "شيكاغو هي الهدف القادم"، واصفاً رئيس البلدية براندون جونسون بأنه "غير مؤهل تماماً".

كبار مسؤولي إلينوي وشيكاغو هاجموا هذه الخطوة. وقال حاكم إلينوي جيه. بي. بريتزكر: "ترامب يحاول خلق الفوضى لتبرير إساءة استخدام سلطته"، بينما حذر رئيس البلدية جونسون: "نشر قوات الجيش في المدينة غير قانوني، غير ضروري وغير مسؤول".

وفقًا للتقرير، امتنع البنتاغون عن الرد على التفاصيل، لكنه أشار إلى أنه "منظمة تخطيطية مهمتها إعداد خيارات لحماية الأصول الفدرالية".وفي الوقت نفسه، أشار البيت الأبيض إلى سلسلة من التصريحات التي أدلى بها ترامب في الأيام الأخيرة، والتي أكد فيها عزمه على توسيع النموذج ليشمل مدناً إضافية.