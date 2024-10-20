إيلون ماسك يقدم يوميا مليون دولار للناخبين لصالح ترامب

أعلن الملياردير إيلون ماسك، المؤيد لترشح دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة، خلال الليل (بين السبت والأحد) أنه سيخصص مليون دولار يوميا لقرعة بين الموقعين على عريضة تابعة لمنظمة America PAC ، التي أسسها ويمولها. ويجب أن يكون هؤلاء الموقعون ناخبين مسجلين في الولايات المتأرجحة، وتم تسليم الشيك الأول الليلة الماضية في ولاية بنسلفانيا.

وتهدف خطوة ماسك إلى حشد أنصار ترامب، والدفع نحو تسجيل الناخبين في الولايات المتأرجحة، حيث تعبر العريضة المعني عن دعم التعديلين الأول والثاني للدستور، اللذين يتناولان حرية التعبير والحق في حمل السلاح.

وبهذه الطريقة تمكن " ماسك " عمليا من تجنب انتهاك قوانين تمويل الانتخابات في الولايات المتحدة، حيث يُحظر دفع أموال للأشخاص مقابل التسجيل للتصويت - ولكن يجب أن يكونوا ناخبين مسجلين، حتى يتمكنوا من التوقيع على العريضة. وأضاف وشجع ناخبي هذه الدول على دعم ترامب، وزعم الخميس الماضي أن انتخابات 2024 ستقرر "مصير أميركا" و"مصير الحضارة الغربية".