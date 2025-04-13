البيت الأبيض ينشر تقرير عن حالة ترامب الصحية، واليكم التفاصيل

أصدر البيت الأبيض اليوم (الأحد) مذكرة من الطبيب الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار فيها إلى أنه في حالة بدنية وإدراكية "ممتازة". وكتب الطبيب: "يظل الرئيس ترامب يتمتع بصحة ممتازة، ويظهر وظائف قلبية ورئوية وعصبية وجسدية عامة قوية"، مضيفًا: "لا يزال أسلوب حياته النشط يساهم بشكل كبير في صحته".

وقد خضع لفحوصاته الروتينية في المركز الطبي العسكري الوطني والتر ريد يوم الجمعة الماضي. وكما ذكر فإن التقرير يشير إلى أنه خلال الاختبارات لم يتم اكتشاف أي مشاكل طبية جديدة.

ويبلغ طول الرئيس البالغ من العمر 78 عاما 190.5 سم، ويزن نحو 101 كيلوغرام، وضغط دمه 128/74، ومعدل ضربات قلبه أثناء الراحة 62 نبضة في الدقيقة. وتظهر الوثيقة أيضًا أنه منذ عام 2020، عندما اجتاز اختباره الأخير، فقد حوالي 20 كيلوغرامًا من وزنه.

وهذا هو أول فحص طبي روتيني يخضع له منذ دخوله البيت الأبيض. وكانت جميع النتائج طبيعية باستثناء الندبة الموجودة على أذنه اليمنى نتيجة محاولة اغتياله في يوليو/تموز الماضي. بالإضافة إلى ذلك، خضع لعملية جراحية لإزالة إعتام عدسة العين، على الرغم من أنه لم يتم تحديد متى أجريت هذه العملية. وأوصى الطبيب بإجراء عملية تنظير القولون للرئيس بعد ثلاث سنوات..