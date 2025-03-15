الولايات المتحدة: مصرع ثلاثة أشخاص و29 مصابًا ونحو 300 ألف منزل بدون كهرباء في ولاية ميسوري جراء الأعاصير

قالت الشرطة الأميركية إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في ولاية ميزوري وأصيب ما لا يقل عن 29 شخصا في ثماني مقاطعات بولاية أركنساس، عندما ضربت سلسلة من الأعاصير منطقة الغرب الأوسط وجنوب شرق الولايات المتحدة خلال الليل، مخلفة مساراً من الدمار لا تزال السلطات تقدر حجمه بحلول السبت.

وفقا لخدمات الطوارئ بالولاية، يعاني ما يقرب من 300 ألف عميل من انقطاع الكهرباء في خمس ولايات هي ميسوري، وإلينوي، وإنديانا، وتكساس، وأركنساس. يعيش ملايين الأميركيين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة حالة تأهب تحسبا لطقس قاس، مع صدور تحذيرات من احتمال وقوع أعاصير في ثماني ولايات: لويزيانا، وأركنساس، وميسيسيبي، وألاباما، وتينيسي، وكنتاكي، وإنديانا، وأوهايو.

تم إصدار تحذير نادر من الأعاصير العنيفة في ولايتي ميسيسيبي وألاباما بعد ظهر يوم السبت وحتى المساء.

وقال خبير الأرصاد في مركز التنبؤ بالطقس التابع لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية ديفيد روث، إن تقارير وردت عن وقوع ما لا يقل عن 26 إعصاراً ولكن لم يتم تأكيد أنها ضربت اليابسة، فيما تعرضت أجزاء من ولايات أركنسو وإيلينوي ومسيسبي وميزوري لعواصف رعدية قوية. وأضاف "هناك خطر كبير السبت، لحدوث المزيد من الأعاصير في ألاباما ومسيسبي، الاحتمال هو 30 بالمئة.. وهي نسبة مرتفعة جداً".