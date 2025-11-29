على خلفية التصعيد المتزايد: ترامب ومادورو ناقشا لقاءً محتملاً

على خلفية التصعيد المتزايد بينهم، تحدث رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الأسبوع الماضي عبر الهاتف حول لقاء محتمل بينهما، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز". ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن أي اجتماع مخطط له. وجرت المحادثة - التي شارك فيها وزير الخارجية ماركو روبيو - في وقت تعزز فيه الولايات المتحدة الضغط العسكري والدبلوماسي على فنزويلا.

مادورو ألقى خطاباً متحدّياً هذا الأسبوع في العاصمة كاراكاس، لوّح بالسيف وحذّر أنصاره للاستعداد لمواجهة ما سمّاه "عدواناً إمبريالياً"، وذلك حسب ما أفادت به "فوكس نيوز". في وقت سابق هدد ترامب بأن بلاده "قريباً جداً" ستبدأ باعتقال مشتبهين بتجارة المخدرات من فنزويلا في القارة.

مادورو وصف الوضع كصراع ضد ما وصفه بـ"تهديدات خارجية"، ودعا مواطني فنزويلا إلى "التجنّد ضد أي عدوان أجنبي".