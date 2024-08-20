المخابرات الأمريكية تؤكد: "الإيرانيون اخترقوا حملة ترامب الرئاسية"

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالات استخبارات أمريكية أخرى، الليلة الماضية (الاثنين)، أن الحكومة الإيرانية كانت بالفعل وراء عملية قرصنة وتسريب استهدفت حملة دونالد ترامب الرئاسية، وأنها حاولت أيضًا الإضرار بحملة هاريس-بايدن.

ويشير الموقع الإلكتروني لشبكة "سي إن إن" التلفزيونية إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أطلع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مؤخرا على النتائج الأولية التي توصل إليها، وذلك بعد أن ذكرت مؤسسات إخبارية أنها تلقت وثائق جاءت على ما يبدو من حساب عضو كبير في حملة ترامب. في حين ذكرت حملة نائبة الرئيس كامالا هاريس أن المتسللين لم ينجحوا في محاولاتهم لاختراق الحملة.

ويقدر المسؤولون الأمريكيون أن التحقيق يمثل دليلا قويا على جهود إيران، ودول أخرى، لمحاولة التأثير على انتخابات 2024. ومن ثم، يرى باحثون أن قراصنة إيرانيين، في يونيو/حزيران الماضي، اخترقوا حساب البريد الإلكتروني للمستشار السياسي روجر ستون وشخصية عامة معروفة - بالإضافة إلى كونه حليفًا قديما لترامب - ثم استخدم حساب البريد الإلكتروني هذا لمحاولة اختراق حساب مسؤول كبير في حملة ترامب كجزء من جهد مستمر للوصول إلى شبكات الحملة.

بالإضافة إلى الاختراق، قام حساب AOL يستخدم الاسم المستعار "روبرت" بتسريب وثائق داخلية لحملة ترامب إلى وسائل الإعلام - تم الإبلاغ عن هذا لأول مرة على موقع بوليتيكو. كما أفيد أن إحدى هذه الوثائق كانت عبارة عن ملف بحثي عن نائب ترامب جي دي فانس.

ونسبت وكالات الاستخبارات الأمريكية هذه الاختراقات إلى إيران بسبب حقيقة بسيطة، وهي أن تقنيات المتسللين تطابقت مع تقنيات مجموعة سيئة السمعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وقال مصدران مطلعان إن بعض المسؤولين الأمريكيين لم يكونوا متأكدين من أن نفس المجموعة المدعومة من الحرس الثوري الإيراني والتي نفذت الاختراق هي التي سربت الوثائق، لأن المجموعة غير معروفة بالتسريبات. ومع ذلك، قال أحد المصادر إن المحققين الذين يحققون في حساب AOL تمكنوا من ربط بنيته التحتية الرقمية بنفس مجموعة القراصنة الإيرانية.

قال شخص مطلع على رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين روبرت والمراسلين إن الشخص الذي يقف وراء الحساب يتحدث إنجليزية "سيئة" وضغط على أحد المراسلين لنشر المزيد من الوثائق.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية (ODNI) ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) في بيان مشترك الليلة الماضية إنه "من المهم ملاحظة أن هذا النهج الذي تتبعه إيران ليس جديدًا. إيران وروسيا لقد استخدمتا هذه التكتيكات ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن أيضًا في دول أخرى حول العالم".

ورفض وفد إيران لدى الأمم المتحدة اليوم هذه المزاعم ووصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة". وأضاف أن "جمهورية إيران الإسلامية ليس لديها أي نية أو دافع للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية".وقال الوفد لشبكة CNN: "إذا كانت حكومة الولايات المتحدة تؤمن حقًا بصحة ادعاءاتها، فيجب عليها أن تزودنا بالأدلة ذات الصلة - إن وجدت - والتي سنرد عليها وفقًا لذلك".