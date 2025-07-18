البيت الأبيض يكشف عن الحالة المرضية التي يعاني منها ترامب | تفاصيل

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أعلن البيت الأبيض مساء الخميس تشخيص إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحالة طبية تُسمى "القصور الوريدي المزمن". وجاء هذا التشخيص بعد أن لاحظ ترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، تورمًا مستمرًا في أسفل ساقيه خلال الأسابيع الأخيرة. وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بيان صحفي رسمي، أن الحالة لا تُهدد حياته.

ووفقًا لبيان صادر عن طبيب ترامب الشخصي، شون بارابيلا، أُجريت سلسلة من الفحوصات، بما في ذلك فحوصات بالموجات فوق الصوتية لأوردة ساقيه، والتي كشفت عن الحالة. ويشير التقرير الطبي تحديدًا إلى عدم وجود أي دليل على وجود جلطات دموية عميقة أو مشاكل في الشرايين، وأن جميع الفحوصات المخبرية كانت طبيعية. كما لم يُثر تخطيط صدى القلب، الذي أُجري للرئيس، أي مخاوف بشأن قصور القلب أو ضعف وظائف الكلى.

ووفقًا للطبيب، تُعتبر هذه الحالة الطبية شائعة، خاصةً بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا. ويُعتبر ترامب، نظرًا لكبر سنه ووزنه الزائد، مُعرّضًا لخطر الإصابة بهذا الاضطراب الوريدي. لا يعاني ترامب من أي ألم في هذه المرحلة، وسيُعلن الطبيب لاحقًا عن طرق العلاج في رسالة أخرى.

خلال البيان، أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض أيضًا إلى النزيف الذي شُوهد مؤخرًا على ظهر يد ترامب. وأوضحت أن هذا نزيف سطحي ناجم عن المصافحة المتكررة والاستخدام المنتظم للأسبرين للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وهو أمر شائع بين كبار السن.

القصور الوريدي المزمن هو حالة طبية لا تعمل فيها الصمامات الموجودة داخل الأوردة، وعادةً ما تكون في أوردة الساقين، بشكل صحيح. من المفترض أن تسمح هذه الصمامات للدم بالتدفق لأعلى، ضد قوة الجاذبية، ولكن عندما تفشل، يتراكم الدم ويبقى في الأوردة. ونتيجة لذلك، يزداد الضغط الوريدي، وتتمدد الأوردة وتفقد مرونتها.