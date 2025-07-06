"أضرار غير مسبوقة": أكثر من 50 قتيلاً في فيضانات تكساس

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كارثة في تكساس: تواصل خدمات الطوارئ اليوم (الأحد) البحث عن ناجين من الفيضانات العارمة التي ضربت الولاية، حيث أفاد مسؤولون محليون بأن عدد الضحايا تجاوز 50 شخصًا، بينهم حوالي 15 طفلًا. ومن بين المفقودين عشرات الفتيات اللواتي كنّ يحضرن مخيمًا صيفيًا في المنطقة، ولم يُعثر عليهن بعد.

قال الحاكم جريج أبوت إن البحث عن ناجين مستمر "دون توقف" مع انحسار مياه الفيضانات في بعض المناطق. ودعا إلى الدعاء للسكان، مضيفًا: "لقد جرفتنا هذه الكارثة الاستثنائية أعدادًا كبيرة من الناس".

وكتب على حسابه في منصة اكس "زرتُ مخيم ميستيك ورأيتُ دمارًا هائلًا لم أرَ مثله في أي كارثة طبيعية. وصلت المياه إلى سقف الكبائن، وكان المنظر مُروّعًا. لن نتوقف حتى نعثر على جميع الفتيات اللواتي كنّ هناك".

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صرح نائب حاكم ولاية تكساس، دان باتريك، الليلة الماضية أن حوالي 500 من رجال الإنقاذ كانوا على الأرض يبحثون عن المفقودين. وأضاف أنهم سيواصلون العمل طوال الليل وحتى الأيام القادمة حتى يتم العثور على جميع المفقودين. وأوضح أن الأحوال الجوية حالت في البداية دون تحليق المروحيات فوق المنطقة. ومع ذلك، أكد أن "هذا لا يعني أنهم فُقدوا. ربما لجأوا إلى شجرة أو ربما لم يتمكنوا من الاتصال. ندعو الله أن يُعثر على جميع المفقودين أحياءً". وأضاف مسؤول في تكساس أن 100 جندي سيشاركون في عمليات البحث والإنقاذ.

وقال باتريك إن هناك حوالي 750 مُخيمًا في مخيم ميستيك. وفي رسالة من إدارة المخيم إلى أولياء الأمور، أُبلغت جميع العائلات التي فُقدت بناتها. كما أُبلغ عن انقطاع الكهرباء والماء والإنترنت في المخيم.

أثارت هذه الكارثة عددًا من القصص البطولية، منها قصة ضابط خفر السواحل سكوت راسكين، الذي أنقذ 165 شخصًا. وصرحت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نوام بأن هذه كانت أول مهمة إنقاذ له، وأنه كان المنسق الوحيد في المنطقة. وأضافت: "إنه بطل أمريكي".

في غضون ذلك، من المتوقع أن توافق إدارة الرئيس دونالد ترامب على إعلان أبوت، الذي يُصنّف الفيضان كارثةً فيدرالية، وذلك لمساعدة الولاية. وكان الرئيس قد رفض العديد من الطلبات المماثلة المُقدّمة هذا العام، وطلب تحويل توزيع المساعدات إلى ولايات أخرى، وليس إلى الحكومة.