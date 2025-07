"أضرار غير مسبوقة": أكثر من 50 قتيلاً في فيضانات تكساس

كارثة في تكساس: تواصل خدمات الطوارئ اليوم (الأحد) البحث عن ناجين من الفيضانات العارمة التي ضربت الولاية، حيث أفاد مسؤولون محليون بأن عدد الضحايا تجاوز 50 شخصًا، بينهم حوالي 15 طفلًا. ومن بين المفقودين عشرات الفتيات اللواتي كنّ يحضرن مخيمًا صيفيًا في المنطقة، ولم يُعثر عليهن بعد.

قال الحاكم جريج أبوت إن البحث عن ناجين مستمر "دون توقف" مع انحسار مياه الفيضانات في بعض المناطق. ودعا إلى الدعاء للسكان، مضيفًا: "لقد جرفتنا هذه الكارثة الاستثنائية أعدادًا كبيرة من الناس".

وكتب على حسابه في منصة اكس "زرتُ مخيم ميستيك ورأيتُ دمارًا هائلًا لم أرَ مثله في أي كارثة طبيعية. وصلت المياه إلى سقف الكبائن، وكان المنظر مُروّعًا. لن نتوقف حتى نعثر على جميع الفتيات اللواتي كنّ هناك".

