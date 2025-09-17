"سئمت من كراهيتي": لائحة اتهام ضد قاتل تشارلي كيرك

قد يعجبك أيضًا -

تايلر روبنسون، المشتبه به في قتل الناشط الاجتماعي الأمريكي المؤيد لإسرائيل تشارلي كيرك، مثل الليلة (بين الثلاثاء والأربعاء) لأول مرة في جلسة استماع أمام المحكمة في يوتا. روبنسون لم يحضر جسديًا إلى المحكمة بل ظهر عن بعد عبر الفيديو من السجن، وتحدث مرة واحدة فقط عندما طُلب منه ذكر اسمه.

تم توجيه تهم رسمية لكيرك بمجموعة من الجرائم، بما في ذلك جريمة قتل بظروف مشددة، حيث أعلن المدعون عن نيتهم ​​طلب حكم الإعدام. كما وُجِّهت لروبنسون البالغ من العمر 22 عامًا أيضًا تهمة إطلاق النار من سلاح ناري تسبب في إصابة جسدية خطيرة، عرقلة إجراءات المحكمة، تهمتين بعرقلة شهود وارتكاب جريمة عنيفة بحضور طفل، وذلك بحسب ما أعلن المدعي العام لمقاطعة يوتا. تم تحديد الجلسة القادمة لقضيته في 29 سبتمبر\ايلول، وحتى ذلك الحين من المتوقع أن يمثل روبنسون بحضور محامٍ يمثله.

في وثائق لائحة الاتهام كُشف أن الشرطة وجدت عدة أهداف عليها ثقوب رصاص في منزله. كما يتبين من لائحة الاتهام أن روبنسون ورّط نفسه من خلال رسالة نصية كتبها لشريكته في السكن. ووفقًا للسلطات، قال روبنسون لها إنه خطط للاغتيال منذ أكثر من أسبوع، وأنه فعل ذلك لأنه "تعب من كرهه". كما كتب: "هناك كراهية لا يمكن حلها بالتفاوض".

كما يتبين من تبادل رسائل نصية مع شريكته في الغرفة بعد إطلاق النار، أعرب روبنسون عن قلقه من أنه لم يتمكن من إعادة البندقية التي أخفاها بعد أن غادر موقع إطلاق النار، لأن الشرطة أغلقت المنطقة. وكتب على ما يبدو: "أنا قلق مما سيفعله جدي إذا لم أُعد بندقيته". وتابع، بحسب المدعي العام لمقاطعة يوتا، جيف غراي: "قد أضطر لتركها وأتمنى ألا يجدوا بصمات أصابع." وأضاف: "كيف بحق الجحيم سأشرح لجدي أني فقدتها؟"