"ترامب يدرس تسليم شحنة بنادق رشاش لإسرائيل تم تأخير تسليمها في عهد بايدن"

تدرس إدارة دونالد ترامب تزويد إسرائيل بشحنة تضم أكثر من 24 ألف بندقية رشاش تأخرت في عهد جو بايدن، حسبما ورد في صحيفة نيويورك تايمز ليلة (بين الجمعة والسبت). وبحسب التقرير الذي يعتمد على مصدر أميركي، فإن شحنة السلاح الضخم تأخرت بتوجيه من وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن، الذي طلب عدم المضي قدما في عملية النقل.

وكما أفيد، فهذه ثلاث جولات تسليم بقيمة إجمالية قدرها 34 مليون دولار. كما أفادت التقارير أن سبب قرار بلينكن بشأن شحنة الأسلحة الأمريكية هو المخاوف داخل الحزب الديمقراطي من أن الأسلحة قد تصل في نهاية المطاف إلى أيدي المستوطنين - أو أنها قد تستخدم بشكل غير مبرر ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ولم ترد الخارجية الأميركية على استفسار الصحيفة بشأن التقدم في بيع الأسلحة، وذكرت السفارة الإسرائيلية في وقت سابق أنه تمت الإشارة إلى القضايا التي أثارها مسؤولون كبار في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأسلحة.