من هو كول توماس ألين؟ مهندس وعبقري تقني يتحول لمشتبه بمحاولة اغتيال ترامب

أثار اسم كول توماس ألين، الأميركي البالغ من العمر 31 عامًا، اهتمامًا واسعًا بعد تورطه في حادث إطلاق النار خلال عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض في واشنطن، وهي فعالية حضرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتبين لاحقا أنها كانت محاولة جديدة لاغتيال ترامب.

الخلفية الشخصية

ينحدر ألين من مدينة تورانس في ولاية كاليفورنيا، وهي منطقة قريبة من لوس أنجلوس. وتشير المعلومات الأولية إلى أنه كان يقيم أو يتواجد في فندق الحدث وقت وقوع الحادث.

التعليم والمؤهلات

يُوصف ألين بأنه شخصية ذات مستوى تعليمي مرتفع، حيث:

تخرج من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (Caltech)، أحد أرقى المعاهد العلمية في الولايات المتحدة

تخصص في الهندسة الميكانيكية

واصل دراسته لاحقًا في علوم الحاسوب

ap

المسار المهني

قبل الحادث، عمل ألين في عدة مجالات تقنية وتعليمية، منها:

مطور ألعاب فيديو مستقل

مدرس بدوام جزئي في مجال التحضير للاختبارات الأكاديمية

مشارك في خدمات تعليمية خاصة للطلاب الجامعيين

كما أظهرت منشورات على وسائل التواصل أنه حصل على لقب “مدرس الشهر” في إحدى المؤسسات التعليمية عام 2024.

نشاطه التقني

اهتم ألين بمجال التكنولوجيا والألعاب الرقمية، حيث، طوّر ألعابًا إلكترونية بشكل مستقل، كما نشر مشاريع على منصات رقمية، وجمع الين بين البرمجة والعلوم، خصوصًا في مجالات مرتبطة بالكيمياء أو الفيزياء

الحادثة الأمنية

في 25 أبريل 2026، اقتحم ألين نقطة تفتيش أمنية خارج قاعة الحدث في فندق واشنطن هيلتون، وكان يحمل عدة أسلحة: بندقية، مسدس وعدة سكاكين. وأطلق النار باتجاه عناصر الأمن، ما أدى إلى إصابة أحد الضباط قبل أن يتم توقيفه بسرعة من قبل الخدمة السرية الأميركية.

الدوافع والتحقيق

حتى الآن، لم تُحدد السلطات الأميركية دافعًا واضحًا للهجوم، فيما تشير التحقيقات إلى: احتمال استهداف شخصيات حكومية بارزة، لكن اتضح انه لم يكن لديه شركاء وتصرف بمفرده، والتحقيق مستمر لكشف الخلفيات النفسية أو السياسية.