استطلاع: دونالد ترامب يتقدم على جو بايدن في ست ولايات رئيسية حاسمة

أظهرت استطلاعات الرأي لتي أجرتها كلية "إيمرسون" وموقع "ذا هيل"، تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منافسه الرئيس الحالي جو بايدن في ست ولايات حاسمة، حيث يتفوق المرشح الجمهوري على بايدن في أريزونا 47 في المئة -43 في المئة، جورجيا 45 في المئة -41 في المئة، ميشيغان 46 في المئة -45 في المئة، نيفادا 46 في المئة-43 في المئة، بنسلفانيا (47 في المئة-45 في المئة)، وويسكونسن 47 في المئة-44 في المئة.

وأظهر الاستطلاع أيضا تعادل ترامب وبايدن بنسبة 45 في المئة لكل منهما في ولاية مينيسوتا، التي دعمت مرشحا جمهوريا للرئاسة ثلاث مرات فقط منذ بداية الكساد الكبير. هذا وكشفت ​​استطلاعات موقع RealClearPolitics أيضا أن ترامب يتفوق على بايدن في جميع ساحات المعارك الست، مع تقدم الرئيس السابق بهامش يتراوح بين 0.2 نقطة مئوية في ميشيغان إلى 5.7 نقطة مئوية في نيفادا. بحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

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