"حرمان إيران من السلاح الأكثر فتكاً": هل يفوز ترامب بجائزة نوبل للسلام؟

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رشح عضو جمهوري في الكونغرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجائزة نوبل لتدميره البرنامج النووي الإيراني ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وفق ما ذكرت قناة فوكس نيوز اليوم (الاثنين).

كتب النائب الجورجي، بادي كارتر، إلى لجنة جائزة نوبل للسلام أن ترامب لعب دورًا "استثنائيًا وتاريخيًا" في إنهاء "الصراع المسلح بين إسرائيل وإيران، ومنع أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم من الحصول على أشد الأسلحة فتكًا على وجه الأرض". أعلن ترامب صباح اليوم وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ الساعة السابعة صباحًا.

ووفقًا لكارتر، "كان تأثير الرئيس ترامب فعالًا في التوصل إلى اتفاق سريع ظنه الكثيرون مستحيلًا". وأضاف أن قيادة ترامب خلال الأزمة "تجسد القيم التي تهدف جائزة نوبل للسلام إلى تكريمها: تحقيق السلام، ومنع الحرب، وتعزيز الوئام الدولي. في منطقة تعاني من الكراهية التاريخية والتقلبات السياسية، تتطلب هذه الخطوة شجاعة ووضوحًا"

هذه ليست المرة الأولى التي يترشح فيها ترامب للجائزة، رغم أنه لم يفز بها بعد. رشّحه عضو الكونغرس داريل عيسى، الجمهوري من كاليفورنيا، للجائزة في وقت سابق من هذا العام، معتبرًا أن فوزه في انتخابات 2024 كان سيُحدث "أثرًا هائلًا" على السلام العالمي.

ووفقًا لموقع جائزة نوبل للسلام، يوجد 338 مرشحًا لجائزة نوبل للسلام لعام 2025 حتى الآن. قدّم كارتر، الذي يترشح أيضًا لمجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا، العديد من مشاريع القوانين البارزة هذا العام التي تدعم ترامب، على الرغم من أن العديد منها يُعتبر رمزيًا إلى حد كبير.