يستعد للحرب العالمية القادمة؟ ترامب يكشف لماذا هو مهتم بغرينلاند

تطرق رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب مساء الجمعة إلى موضوع السيطرة وشراء غرينلاند، وهذه هي المرة الثانية بعد أن أعلن علنًا لأول مرة عن رغبته في السيطرة على المنطقة قبل عدة أشهر. في تصريحاته، أقر بأنه إذا لم يسيطر على غرينلاند، "فإن الصين أو روسيا ستفعلان ذلك قبلنا".

وأضاف ترامب "فقط لأن الدنمارك كان لديها قارب في غرينلاند قبل 500 عام، لا يعني أن الأرض تعود لهم"، وتابع"سوف نفعل شيئاً بخصوص غرينلاند، سواء كان ذلك بطريقة لطيفة أو أقل من ذلك".

فقط في وقت سابق اليوم أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الإدارة الأمريكية تدرس اقتراح دفع مبالغ مالية لمرة واحدة لسكان غرينلاند، كجزء من محاولة لإقناعهم بالانفصال عن الدنمارك والانضمام إلى الولايات المتحدة.

تمت مناقشة الأمور في إطار محادثات داخلية في البيت الأبيض، بحسب أربعة مصادر مطلعة على الموضوع، رغم أن التفاصيل الدقيقة بشأن حجم المدفوعات، الطريقة التي ستوزع بها أو ما هو متوقع من السكان مقابلها لا تزال غير واضحة تمامًا. ووفقًا للتقرير الأخير في رويترز، ناقش مسؤولون أمريكيون، بمن فيهم مساعدين في البيت الأبيض، مبالغ تتراوح بين 10,000 إلى 100,000 دولار للشخص، حسب ما أشار إليه مصدران.

على أية حال، فقد ردت الدنمارك وجرينلاند بشدة على المبادرة، وأكدتا أن "غرينلاند ليست للبيع وأن القرار بشأن مستقبلها يجب أن يُتخذ فقط من قبل جرينلاند والدنمارك".

يجدر بالذكر أن استطلاعات الرأي التي أُجريت أظهرت أن معظم سكان غرينلاند يدعمون الاستقلال عن الدنمارك، لكنهم لا يرغبون في الانضمام إلى الولايات المتحدة.