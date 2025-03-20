ترامب لن يمول جامعة سمحت للمتحولين جنسيا التنافس في فئة النساء

أعلنت إدارة ترامب اليوم (الخميس) أنها علقت 175 مليون دولار من التمويل الفيدرالي لجامعة بنسلفانيا لأنها سمحت لرياضية متحولة جنسيا بالمنافسة في فريق السباحة النسائية.

وقال المتحدث باسم جامعة بنسلفانيا إن المؤسسة التعليمية "لم تتلق أي إشعار رسمي أو تفاصيل حول وقف التمويل"، كما أشار إلى أن الجامعة "اتبعت دائما سياسات اتحاد رياضة الجامعات الوطني الوطنية ورابطة آيفي فيما يتعلق بمشاركة الطلاب في الفرق الرياضية".

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن جامعة بنسلفانيا سمحت للرياضية المتحولة جنسيا بالمنافسة ضمن الفريق، وبالتالي "قلبت" الأرقام القياسية التي فازت في فئة السيدات، كما أنها منحتها حق الوصول إلى غرفة خلع الملابس للسيدات. ولم تنشر الإدارة ولا الجامعة اسم الرياضية.

ليا توماس، وهي سباحة متحولة جنسيًا، تنافست في فريق السباحة النسائي بالجامعة في عام 2022. وفي ذلك العام، أصبحت أول رياضية متحولة جنسيًا تفوز ببطولة NCAA Division I، حيث فازت بسباق 500 ياردة حرة.