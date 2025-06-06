بغضب غير مسبوق : أول محاولة وساطة بين ترامب وماسك

وذكرت تقارير أجنبية أن مسؤولين في البيت الأبيض نسقوا مكالمة هاتفية صباح اليوم (الجمعة) بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك، في محاولة للتوفيق (أو على الأقل تهدئة التوترات) بين الرجلين.

ويشار إلى أن المواجهة العلنية بين ترامب ومؤيده، مؤسس شركة تسلا، تصاعدت أمس، وشملت تبادلًا لاذعًا للاتهامات، وتلميحاتٍ خطيرة، وخلافًا حادًا بين شخصيتين بارزتين في السياسة والتكنولوجيا الأمريكية. بلغت ذروتها عندما وجّه ماسك اتهامًا خطيرًا للرئيس بقوله: "ترامب متورط في قضايا إبستين. هذا هو السبب الحقيقي لعدم إعلانها. أتمنى لك يومًا سعيدًا يا دي جي تي!". كما ردّ ماسك على الادعاءات الأخيرة بأنه طُرد من منصبه في الإدارة لأنه "جنّ جنونه ونفد صبره": "هذه كذبة واضحة. محزن جدًا".

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ردّ ترامب قائلاً إن ماسك "غاضبٌ لأننا ألغينا دعم السيارات الكهربائية". وأضاف الرئيس: "لطالما أحببتُ إيلون. كنتُ أُفضّل لو أنه انتقدني بدلًا من القانون، لكننا فعلنا ذلك من أجل الطبقة المتوسطة". وقال ترامب لاحقًا: "كانت بيننا علاقة رائعة. لا أعلم إن كانت ستستمر". ووفقًا للرئيس، فإن مؤسس تيسلا "يفتقد البيت الأبيض" - وذلك بعد إعلانه رحيله الأسبوع الماضي.

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من جانبه، لم يلتزم ماسك الصمت، ونشر ردًا لاذعًا على الإنترنت: "كذبة. لم يُعرض عليّ هذا القانون ولو لمرة واحدة". وهاجم رجل الأعمال ترامب قائلًا: "لقد جنّ جنونه، لولاي لخسر الانتخابات". شغل ماسك منصب كبير مستشاري الرئيس ترامب، ومثّل رحيله نهاية فصل مضطرب، شهد إقالة آلاف الموظفين، وتفكيك وكالات حكومية، وموجات من الدعاوى القضائية. ووفقًا لمصادر، لم يُجرِ ماسك محادثة رسمية مع الرئيس قبل إعلان رحيله، و"اتُخذ القرار على مستوى الفريق الإداري".

في آذلر/ مارس الماضي، أفادت التقارير أن ترامب أبلغ أعضاء مجلس الوزراء الأمريكي أن ماسك لا يملك صلاحية فصل الموظفين في مكاتبهم. وجاء هذا الإعلان بعد أن أجرى ماسك سلسلة واسعة من التخفيضات والتسريحات في مختلف إدارات الحكومة الأمريكية.

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في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس"، كتب ماسك: "مع انتهاء فترة خدمتي كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس ترامب على فرصة تقليص الإنفاق غير الضروري. ستزداد مهمة وزارة كفاءة الحكومة قوةً بمرور الوقت، حيث ستصبح أسلوب حياة في جميع أنحاء الحكومة"..