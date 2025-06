بغضب غير مسبوق : أول محاولة وساطة بين ترامب وماسك

وذكرت تقارير أجنبية أن مسؤولين في البيت الأبيض نسقوا مكالمة هاتفية صباح اليوم (الجمعة) بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك، في محاولة للتوفيق (أو على الأقل تهدئة التوترات) بين الرجلين.

ويشار إلى أن المواجهة العلنية بين ترامب ومؤيده، مؤسس شركة تسلا، تصاعدت أمس، وشملت تبادلًا لاذعًا للاتهامات، وتلميحاتٍ خطيرة، وخلافًا حادًا بين شخصيتين بارزتين في السياسة والتكنولوجيا الأمريكية. بلغت ذروتها عندما وجّه ماسك اتهامًا خطيرًا للرئيس بقوله: "ترامب متورط في قضايا إبستين. هذا هو السبب الحقيقي لعدم إعلانها. أتمنى لك يومًا سعيدًا يا دي جي تي!". كما ردّ ماسك على الادعاءات الأخيرة بأنه طُرد من منصبه في الإدارة لأنه "جنّ جنونه ونفد صبره": "هذه كذبة واضحة. محزن جدًا".

ردّ ترامب قائلاً إن ماسك "غاضبٌ لأننا ألغينا دعم السيارات الكهربائية". وأضاف الرئيس: "لطالما أحببتُ إيلون. كنتُ أُفضّل لو أنه انتقدني بدلًا من القانون، لكننا فعلنا ذلك من أجل الطبقة المتوسطة". وقال ترامب لاحقًا: "كانت بيننا علاقة رائعة. لا أعلم إن كانت ستستمر". ووفقًا للرئيس، فإن مؤسس تيسلا "يفتقد البيت الأبيض" - وذلك بعد إعلانه رحيله الأسبوع الماضي.

