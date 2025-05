مقتل موظفان في السفارة الإسرائيلية جراء عملية إطلاق نار بالمتحف اليهودي في واشنطن

قُتل موظفان في السفارة الإسرائيلية صباح اليوم (الخميس) في هجوم إطلاق نار في المتحف اليهودي في واشنطن بالولايات المتحدة. وقعت الحادثة خلال فعالية نظمتها منظمة يهودية أمريكية. تم القبض على مطلق النار المشتبه به، إلياس رودريجيز البالغ من العمر 30 عامًا من شيكاغو. وذكرت التقارير أنه صرخ "الحرية لفلسطين" أثناء اعتقاله.

