مقتل موظفان في السفارة الإسرائيلية جراء عملية إطلاق نار بالمتحف اليهودي في واشنطن

قُتل موظفان في السفارة الإسرائيلية صباح اليوم (الخميس) في هجوم إطلاق نار في المتحف اليهودي في واشنطن بالولايات المتحدة. وقعت الحادثة خلال فعالية نظمتها منظمة يهودية أمريكية. تم القبض على مطلق النار المشتبه به، إلياس رودريجيز البالغ من العمر 30 عامًا من شيكاغو. وذكرت التقارير أنه صرخ "الحرية لفلسطين" أثناء اعتقاله.

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وبحسب شهود عيان، فإن المشتبه به في إطلاق النار تظاهر بأنه شاهد عيان وانتظر أكثر من 10 دقائق حتى وصول الشرطة قبل أن يقول: "لقد فعلت ذلك من أجل غزة". وزعم شاهد آخر أن المشتبه به قال "ليس هناك سوى حل واحد وهو الانتفاضة".

وبحسب التقارير الواردة من الولايات المتحدة، فإن الأمر يتعلق بمسؤول في السفارة وشريكته، اللذين حضرا حدثًا نظمته اللجنة اليهودية الأمريكية (AJC). وكان رجل السفارة مهتمًا بالتقدم لخطبة شريكته، وكان قد اشترى خاتمًا بالفعل وكان يخطط للتقدم لها في الأسبوع المقبل أثناء زيارة إلى إسرائيل. وذكرت مصادر متعددة أن أحد الضحايا على الأقل توفي في مكان الحادث، فيما تم نقلت الضحية الأخرى إلى مستشفى محلي في حالة خطيرة.