حكم قاسٍ بالسجن لرئيس البرازيل السابق - الذي أُدين بتخطيط انقلاب

قضت المحكمة العليا في البرازيل الليلة الماضية (بين الخميس والجمعة) بالسجن 27 سنة وثلاثة أشهر إضافية على الرئيس السابق جايير بولسونارو، بعد إدانته بتخطيط محاولة انقلابية بعد خسارته في الانتخابات عام 2022 أمام الرئيس الحالي لولا دا سيلفا. هيئة من خمسة قضاة صوتت لإدانة بولسونارو، حيث صوت ثلاثة لصالح الإدانة واثنان ضد. على أي حال، فريق الدفاع عن الرئيس السابق أعلن بالفعل أنه سيستأنف على القرار.

يُذكر أن الإجراءات ضد بولسونارو بدأت في يناير\كانون ثاني 2023، بعد أسبوع من تنصيب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيساً للبرازيل. أنصار بولسونارو اقتحموا القصر الرئاسي ومقر الكونغرس، في حادثة اعتُبرت مشابهة لأحداث الشغب التي وقعت في السادس من يناير\كانون ثاني في الولايات المتحدة. استناداً إلى هذه المشاهد، تقدمت المحكمة العليا في برازيليا نحو الإدانة – حيث اتهمت بولسونارو بقيادة محاولة انقلاب ضد الحكومة.

كما تبيّن أن الخطة شملت إلغاء نتائج الانتخابات عبر قرار من المحكمة، ومن ثم إعلان فوري عن حالة طوارئ تُمكّن رجال بولسونارو، وبالطبع هو نفسه، من الاستمرار في السيطرة على الحكم والمواقع الرئيسية.