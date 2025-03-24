الولايات المتحدة : إضافة صحفي عن طريق الخطأ إلى محادثة تم فيها التخطيط لهجوم في اليمن

أدرج مسؤولون كبار في إدارة ترامب، عن طريق الخطأ، رئيس تحرير مجلة "أتلانتيك" الأميركية، جيفري غولدبرغ، ضمن المجموعة التي خططت للهجمات على الحوثيين، كما أعلن رئيس التحرير نفسه اليوم (الاثنين). كان غولدبيرغ على علم بالهجوم قبل ساعتين من وقوعه.

وكتب محرر المجلة: "أرسلت لي إدارة ترامب عن طريق الخطأ خططها الحربية ضد الحوثيين. وقد أشركني قادة الأمن القومي في الولايات المتحدة، وتحديداً مستشار الأمن القومي مايك والتز، في محادثة جماعية حول الضربات العسكرية المتوقعة في اليمن. ولم أكن أعتقد أنها يمكن أن تكون حقيقية، ثم بدأت القنابل في التساقط"، كما ذكر في مقال في مجلة "أتلانتيك".

وكتب غولدبرغ في مقالته"كنت أعرف قبل ساعتين من التفجيرات الأولى أن الهجوم قد يكون قادما. والسبب الذي جعلني أعرف ذلك هو أن بيت هيجسيث، وزير الدفاع، أرسل لي رسالة بشأن خطة الحرب في الساعة 11:44. وتضمنت الخطة معلومات دقيقة حول حزم الأسلحة والأهداف والتوقيت،"

تمت إضافة المحرر عن طريق الخطأ إلى مجموعة دردشة تضم ممثلين عن وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ونائب الرئيس جي دي فانس، ومدير المخابرات الوطنية تولسي جابارد، ووزير الخزانة سكوت بيسانت، ورئيس وكالة المخابرات المركزية. بالإضافة إلى ذلك، كان في المجموعة أيضًا مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ورئيسة طاقم موظفي البيت الأبيض سوزي ويلز، و18 شخصًا آخر.

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تصف المقالة سلسلة طويلة من الرسائل من الأيام التي سبقت الهجوم. ومن بين أمور أخرى، تم الكشف عن أن نائب ترامب، جي دي فانس، يعتقد أن الأمر يستحق تأخير الهجوم على الحوثيين وأن الرئيس "قد لا يفهم مدى عدم اتساق ذلك مع سياسته فيما يتعلق بأوروبا في الوقت الحالي". وربما كان هذا التصريح يرجع إلى حقيقة أن معظم التجارة التي تمر عبر قناة السويس هي أوروبية، والقليل جدًا منها أمريكي، ولكن في النهاية كتب فانس أنه على استعداد للاحتفاظ بتحفظاته لنفسه.

أصبح المحرر على علم بتفاصيل سرية يمكن أن تعرض القوات العسكرية الأمريكية للخطر، وحتى عندما أخرج نفسه من المجموعة، لم يتوجه اليه أحد بشأن ذلك.

وأكد بريان هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: "يبدو أن هذه سلسلة حقيقية من الرسائل، ونحن نحقق في كيفية إضافة رقم إلى السلسلة عن طريق الخطأ". كما أن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز ربما يكون قد انتهك قوانين التجسس من خلال مشاركة معلومات سرية على هذا المستوى في مجموعة دردشة.