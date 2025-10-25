زهران ممداني يبكي أمام مسجد في نيويورك : "حان وقت إنهاء الإسلاموفوبيا"|فيديو

قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع للتصويت المبكر في انتخابات رئاسة بلدية نيويورك، انفجر المرشح الديمقراطي زهـران مـمـداني بالبكاء أمام أحد المساجد في حي برونكس، متهمًا منافسه أندرو كومو بـ"إشعال نار الإسلاموفوبيا".

Cecilia SANCHEZ / AFPTV / AFP

وقال ممّداني، وهو من أصول مسلمة، متأثرًا:

"نشأتُ في ظل أحداث 11 سبتمبر، وأعرف كيف يشعر الإنسان عندما يُشتبه فيه لمجرد اسمه… حلم كل مسلم في هذه المدينة هو أن يُعامل مثل أي نيويوركي آخر".

جاءت تصريحاته ردًا على مزحة أطلقها كومو في مقابلة صحفية، ألمح فيها إلى احتمال أن "يشجع ممّداني" وقوع هجوم إرهابي جديد في المدينة — وهو ما أثار موجة غضب واسعة.

وأضاف ممّداني: "الإسلاموفوبيا أصبحت لغة مشتركة بين الديمقراطيين والجمهوريين… ويجب أن نضع حدًا لذلك".

ويُعتبر ممّداني (34 عامًا) المرشح الأوفر حظًا للفوز برئاسة البلدية في الانتخابات المقررة في 4 نوفمبر\تشرين ثاني، والتي يتنافس فيها أيضًا الحاكم السابق أندرو كومو والسياسي الجمهوري كيرتس سلياوا.

وقد حظي ممّداني بدعم قوي من الشباب وسكان الأحياء الفقيرة بفضل وعوده بخفض تكاليف المعيشة، وحملته النشطة التي تقارن بالنهج التقليدي لخصومه.

أما رئيس البلدية الحالي إريك آدامز، الذي انسحب من السباق، فأعلن رسميًا دعمه لكومو.