بصورة مفاجئة ، ترامب يشير إلى خليفته المحتمل كمرشح رئاسي

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بصورة لافتة ومفاجئة، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حديث مع الصحفيين بأن نائبه جي دي فانس هو برأيه المرشح الأوفر حظا لخلافته كمرشح الأوفر حظا لخلافته كمرشح رئاسي لحركة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وأثار احتمالية تعاون فانس ووزير الخارجية روبيو وترشحهما معا.

وقال الرئيس: "أعتقد أن المرشح الأوفر حظًا هو فانس، فهو نائب الرئيس. أعتقد أن ماركو (روبيو) شخص قد يتعاون مع فانس بطريقة ما". وأضاف: "من السابق لأوانه التكهن بذلك، لكن فانس يقوم بعمل رائع، وربما يكون المرشح الأوفر حظًا في هذه المرحلة".

رغم أن الانتخابات لا تزال على بُعد أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن تصريح ترامب يحمل أهمية كبيرة نظرًا لنفوذه الهائل في القاعدة الجمهورية، ومن المتوقع أن يحظى المرشح الذي يدعمه بدعم كبير. وكان ترامب قد رفض سابقًا التعليق على خليفته، مكتفيًا بالقول إن فانس "موهوب للغاية".