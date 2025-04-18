إدارة ترامب ترفع السرية عن آلاف الوثائق المتعلقة باغتيال روبرت كينيدي

أعلنت إدارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، الجمعة، أنها بدأت في إصدار الدفعة الأولى من الوثائق السرية السابقة المتعلقة باغتيال السيناتور روبرت كينيدي عام 1968، وهي مجموعة تتضمن ما يقرب من 10 آلاف صفحة من السجلات.

وقد يؤدي هذا الكشف عن الوثائق، الذي أمر به الرئيس ترامب في أيامه الأولى في منصبه ودعمه نجل السيناتور القتيل روبرت كينيدي جونيور، الذي يشغل الآن منصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية، إلى إعادة إشعال التكهنات المحيطة بهذه الجريمة التي وقعت قبل أكثر من نصف قرن. وقد ادعى كينيدي جونيور بانتظام أن سرحان سرحان، الرجل الذي أدين باغتيال والده، قد يكون بريئًا.

وقالت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد إن "الإصدار هو نتيجة جهد مشترك مع الأرشيف الوطني ووكالات أخرى لتحويل أكثر من 10 آلاف صفحة من الوثائق إلى صيغة رقمية وإتاحتها، والتي ستكون الآن متاحة للجمهور الأمريكي عبر الإنترنت. وقالت في بيان "تهدف هذه المبادرة إلى الوفاء بوعد الرئيس ترامب بتحقيق أقصى قدر من الشفافية".

وسيتم إصدار الوثائق مع الحد الأدنى من التحرير، وذلك في المقام الأول لأسباب تتعلق بالخصوصية، مثل أرقام الضمان الاجتماعي. وأضافت تولسي غابارد: "بعد مرور ما يقرب من 60 عامًا على الاغتيال المأساوي للسيناتور روبرت كينيدي، ستتاح للشعب الأمريكي الفرصة الأولى لفحص تحقيق الحكومة الفيدرالية بفضل قيادة الرئيس ترامب".

وكشف مدير الاستخبارات الوطنية أيضًا أنه تم اكتشاف 50 ألف صفحة إضافية من الملفات المتعلقة باغتيال روبرت كينيدي أثناء عمليات البحث في مستودعات وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وهي وثائق لم يتم الإفراج عنها أبدًا للأرشيف الوطني. وبحسب جابارد، تعمل الوكالات حاليًا على جعل هذه الوثائق متاحة، وتواصل البحث في منشآت حكومية أخرى لتحديد أي سجلات إضافية.

ويأتي هذا الكشف في سياق سياسي فريد من نوعه، مع تعيين روبرت ف. كينيدي الابن وزيرا للصحة في إدارة ترامب. وأعرب كينيدي جونيور، الذي طالما شكك في الرواية الرسمية لاغتيال والده، عن امتنانه للمبادرة. وقالت غابارد "يشرف فريقي أن الرئيس كلّفنا بقيادة جهود رفع السرية عن الوثائق وإلقاء الضوء على الحقيقة بعد كل هذه السنوات". "أنا ممتن للدعم الذي تلقيته من بوبي كينيدي وعائلته." تظل عملية اغتيال روبرت كينيدي، التي وقعت في الخامس من يونيو/حزيران عام 1968، في فندق أمباسادور في لوس أنجلوس، بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية الرئاسية الديمقراطية في كاليفورنيا، واحدة من أكثر الأحداث المؤلمة في التاريخ السياسي الأمريكي الحديث. وقد تسلط هذه الموجة الجديدة من الوثائق الضوء على ملابسات هذه الجريمة التي لا تزال تثير اهتمام المؤرخين والرأي العام الأميركي.