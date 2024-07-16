محاولة اغتيال ترامب: هل كان مطلق النار ينوي تفجير سيارته خلال الحدث؟

التحقيق في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب: إحدى النظريات التي يختبرها المحققون في الولايات المتحدة حاليا هي ما إذا كان مطلق النار، توماس ماثيو كروكس، ينوي تفجير العبوة الناسفة في سيارته كتكتيك لتشتيت انتباه رجال الأمن عن موقع إطلاق النار الذي كان يتواجد فيه تجاه الانفجار، بحسب تقرير لـ”CNN”.

ووفقا لأحد المصادر فإنه عندما فتش المحققون جثمان كروكس، عثروا على جهاز إرسال. وقاد تفتيش سيارته إلى العثور على جهاز استقبال متصل بصندوق معدني يحتوي على متفجرات محتملة في صندوق سيارته هونداي سودان، والتي تم العثور عليها متوقفة في أرض معارض مزرعة بتلر. ومن ثم، يحاول المحققون تحديد ما إذا كان جهاز التحكم عن بعد الذي تم توصيله بالعبوة الناسفة، جزءاً من مؤامرة الاغتيال.

ربما تكون حقيقة التعرف على مطلق النار من قبل المواطنين ومواجهته من قبل ضابط شرطة محلي كان يحاول الوصول إلى السطح، قد دفعته إلى تسريع خطته - وتجاوز الإلهاء، وفقًا لتكهنات المصادر. وهناك أيضًا أكثر من 20 سلاحًا مسجلاً لوالد كروكس، وفقًا للسجلات التي استعرضها مسؤولو تطبيق القانون، وفقًا للمصدر الذي تحدث إلى شبكة CNN. وقالوا إن جميع الأسلحة المدرجة تم شراؤها بشكل قانوني.