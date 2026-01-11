ليست سياسة فقط: البعد الديني وراء قرار ساموا فتح سفارة في القدس

ساموا ستفتح سفارة في القدس، هذا ما أعلنته اليوم (الأحد) وزارة خارجية البلاد. من جانبه دعا وزير الخارجية جدعون ساعر رئيس وزراء ساموا، لااولي لاواتيا شميدت، إلى إسرائيل من أجل دفع فتح السفارة، الذي سيحدث خلال عام 2026. وشكر الوزير شميدت في مكالمة هاتفية على دعم ساموا المتواصل لإسرائيل في الأمم المتحدة.

على مر السنين، نفذت إسرائيل نشاطات لوكالة المعونة الوطنية التابعة لوزارة الخارجية (مشاف) في ساموا، والتي شملت عناصر مختلفة، من بينها تدريبات وأنظمة في مجالات الطاقة. في عام 2023، أكدّت الدولتان اتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرات.

ساموا ستكون الدولة الثالثة من بين دول جزر المحيط الهادئ التي تفتتح سفارة في القدس، بعد أن فعلت ذلك بابوا غينيا الجديدة في عام 2023 وفيجي في عام 2025.

في الأيام الصعبة التي تلت السابع من أكتوبر، عندما شعرت إسرائيل بالعزلة في الساحة الدولية، وقف الساموئيون إلى جانب إسرائيل بطريقة مثيرة للدهشة. في نيوزيلندا، حيث تعيش جالية ساموئية كبيرة، انضموا إلى الماوري وخرجوا إلى الشوارع لأداء "سيبا تاو" - رقصة حرب تقليدية، وهم يلفون أنفسهم بأعلام إسرائيل.

في دولة ساموا المستقلة، أوقفوا الحركة بقوافل من السيارات المصبوغة بالأزرق والأبيض، ورؤساء الكنائس أعلنوا أيام صيام من أجل المخطوفين.

لكن ذروة الدعم كانت سياسية: عندما حاولت حكومة ساموا اتخاذ موقف "محايد" في التصويت في الأمم المتحدة خلال حرب غزة، خرج الشعب للاحتجاج تحت رسالة واضحة وحازمة: "نحن مع إسرائيل".

إذاً، من هم السامويون، وما علاقتهم بإسرائيل؟

الساموون هم شعب بولينيزي قديم، أحفاد مباشرين لثقافة "اللابيتا" الغامضة، الذين كانوا بحّارة شجعان عبروا المحيط الهادئ قبل ثلاثة آلاف عام وجعلوا من ساموا "مهد بولينيزيا" - المركز الذي انطلقوا منه لاستيطان هاواي، تاهيتي ونيوزيلندا.

يرتبط الانتماء العميق لإسرائيل بمصدرين رئيسيين: إيمان ديني عميق وهوية قبلية. ساموا هي واحدة من أكثر الدول المسيحية تديناً في العالم، وشعارها الرسمي هو "ساموا أُسست بيد الله".

مواطنيها يؤمنون حرفياً بالآية من سفر التكوين: "وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه"، ويرون في دعم إسرائيل واجباً دينياً يجلب لهم البركة.

بالإضافة إلى ذلك، بين العديد من الطوائف المسيحية في ساموا، بما في ذلك المجتمع المورموني الكبير، هناك اعتقاد بأن البولينزيين هم من نسل بعيد لقبيلة منسى أو أفرايم، الذين خرجوا من القدس قبل دمار الهيكل الأول.

هذا الربط التاريخي-الديني يتصل بالقيمة المقدسة الأكثر في الثقافة الساموئية: "الإيغا" - العائلة والقبيلة. الساموئيون يرون في المجتمع الإسرائيلي، بتجنيده في الاحتياط ووحدته في أوقات الأزمات، انعكاسًا لقيمهم. يرون في إسرائيل قبيلة محاربين محاطة بالأعداء وتحافظ على بيتها، ويكنّون احترامًا عميقًا لمقاتلي الجيش الإسرائيلي. بشكل خاص، يعجبون بالمقاتلات، بسبب الأسطورة حول الملكة المحاربة "نابانوا"، الشخصية الأكثر إعجابًا في التاريخ الساموئي.