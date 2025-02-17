ظن أنهم فلسطينيين: يهودي يطلق النار على إسرائيليين في ميامي

أطلق موردخاي برافمان، 27 عامًا من ميامي، النار على إسرائيليين كانا جالسين في سيارة، لأنه اعتقد أنهما فلسطينيان - أعلن هذا الصباح (الاثنين) في إحدى وسائل الإعلام في الولايات المتحدة. وأصيب الإسرائيليون بجروح طفيفة فقط. تم القبض على برافمان في نهاية الأسبوع الماضي، وهو الآن متهم بتهمتي محاولة القتل.

وفي مقطع فيديو للمراقبة، تم تسجيل الشاب وهو يقود سيارته جنوبا في المدينة، وفجأة يستدير للخلف ويتوقف بجوار سيارة الإسرائيليين اللذين كانا يتجولان على ما يبدو في المدينة. نزل برافمان من السيارة وأطلق النار على السيارة التي كانا يجلسان فيها 17 مرة، وأصابهما معًا. ورغم أنه لن يتم استجوابه بعد الحادثة، إلا أن وثائق الاعتقال تشير إلى أنه في ذلك الوقت ادعى برافمان بشكل عفوي أنه بينما كان يقود سيارته "رأى فلسطينيين اثنين، أطلق النار عليهما وقتلهما".

بعد الحادث، ادعى الإسرائيلي الذي أصيب في الحادث، آري رابي، على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم إطلاق النار عليه لأسباب معادية للسامية. وكتب "لقد حاولوا قتلنا على خلفية قومية - كان والدي يرتدي الكيبا في السيارة بالأمس، وأطلقت عليه 12 رصاصة، أصابتني إحداها". وتابع "أنا وأبي في مستشفى في ميامي، والدي قلق وخائف، نحن بحاجة لمساعدتكم، الرجاء مساعدتنا - نحن لا نعرف أي شيء.".